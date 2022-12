Lijnbussen vanaf januari niet meer welkom in centrum

Begin volgend jaar worden de laatst overblijvende Lijnbussen die langs de Markt rijden geweerd uit het stadscentrum. Alle routes van de openbare vervoersmaatschappij lopen voortaan via de stadsring (R35).

Tot voor kort deden dagelijks tientallen bussen van zes verschillende lijnen het centrum van Waregem aan. In bepaalde straten ging dat gepaard met het nodige gemanoeuvreer en verkeersopstoppingen tijdens de spits. De voorbije jaren nam het stadsbestuur maatregelen om het aantal naar beneden te halen. Sinds de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan en de daaraan gekoppelde heraanleg van de Markt in november 2020 rijden er dagelijks 80 bussen minder door het centrum.

Op 1 januari 2023 gaan de laatst overblijvende routes langs de Markt voor de bijl. “Heel wat straten in het stadscentrum zijn eigenlijk te smal om moderne bussen veilig te laten passeren”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Bovendien is het aantal passerende bussen in de voorbije tien jaar flink gestegen, wat de veiligheid voor onder andere de vele leerlingen en studenten in het centrum zeker niet bevordert.”

Concreet gaat het om de buslijnen 58 (Oudenaarde-Waregem), 75 (Kortrijk-Deinze) en 85 (Waregem-Spiere). De bussen op deze lijnen stoppen niet meer aan de haltes op de Markt, in de Stationsstraat, in de Damweg, in de Churchilllaan en in de Zultseweg. “Alle bussen blijven op de stadsring, waar enkele nieuwe bushaltes in gebruik worden genomen”, zegt Himpe.

Het gaat dan om de nieuwe afstaphalte aan de achterzijde van het station, een tweede halte ter hoogte van het Torenhof op de Oosterlaan en een derde halte ter hoogte van het Spei op de Zuiderlaan. Die laatste halte werd in oktober 2020 al nieuw aangelegd met een toegankelijk perron toen de oversteekplaats onder handen genomen werd. “Omdat het centrum van Waregem compact is, blijven alle scholen, winkels, dienstverlening en woningen op deze manier steeds op wandelafstand bereikbaar”, klinkt het nog. (PNW)