Lijnbus niet meer langs Oude Staatsbaan en Gentse Steenweg in Maldegem

Vanaf 1 juli volgt de Lijnbus 58 (tussen Gent en Brugge) in de gemeente Maldegem een nieuw traject. De lijnbus volgt de N9 en komt niet meer langs de Oude Staatsbaan en de Gentse steenweg.

De afgelopen maanden heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in overleg met de Lijn in onze regio een aantal bushaltes aangepast en nieuwe bushalte aangelegd. In Maldegem zijn die werken, begin deze maand afgerond.

Nieuwe haltes

“Vanaf 1 juli wijzigt De Lijn zijn traject van de lijnbus 58. Hij rijdt niet langer langs de Balgerhoeke en de Oude Staatsbaan (Adegem) en de Gentse Steenweg Maldegem. Alle ritten gaan in Eeklo langs het AZ Alma. In Maldegem rijden de autobussen tot aan de Stationsstraat langs de N9. De haltes van de Belbus blijven in de toekomst ongewijzig”, aldus schepen Danny Vannevel (N-VA).