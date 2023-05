Lijn 12 verbindt binnenkort Tielt met Waregem via Meulebeke en Oostrozebeke

Vanaf 1 juli 2023 rijdt er door Meulebeke een bus die Tielt verbindt met Oostrozebeke.

In de Berengemeente zijn er haltes in de Astridlaan, de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Oostrozebekestraat ter hoogte van de Mandellaan en verder ter hoogte van café Het Fort. Vanaf 1 juli 2023 zal de bus enkel rijden tot in Oostrozebeke, maar vanaf het begin van het nieuwe schooljaar zal er gereden worden tot in Waregem, behalve op zaterdag en zondag.

“Mobiliteit staat bovenaan ons programma”, zegt vervoerregiomanager Vincent Huart van de Lijn. “Lijn 12 zal zorgen dat er om het uur een bus te nemen zal zijn. Vanaf 1 januari 2024 zal er dan dagdagelijks om het uur, ook op zaterdag, maar niet op zondag, een bus rijden van Tielt naar Waregem doorheen Meulebeke. Vooral voor de bewoners van de Paanders zal dit een enorme verbetering betekenen. We zorgen eveneens voor een mobipunt aan de Goethalsplaats in samenspraak met het lokaal gemeentebestuur.”