Licht aan het einde van de Duinhoekstraat-tunnel dankzij aangepaste plannen van meer dan 20 jaar oud dossier

De Duinhoekstraat is de langste straat van De Panne-Adinkerke maar voor het lokale bestuur is het ook de straat met het langst lopende heraanleggingsdossier. Sinds 1999 beet het bestuur de tanden stuk op dit aanslepende dossier, legislatuur na legislatuur. Na herhaaldelijk negatief advies van de hogere adviesverlenende instanties klaren de donkere wolken boven de Duinhoekstraat nu eindelijk op. Met een aantal aanpassingen in het plan zal de lelijkste straat van de gemeente binnenkort een veilige straat met een nieuw wegdek en rioleringen worden.

In 2021 heeft het lokaal bestuur De Panne een totaalbudget van € 2.750.000 voorzien om wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de Duinhoekstraat. Het wegdek is in slechte staat, de straat is onveilig voor fietsers en de rioleringen zijn dringend aan vervanging toe.

Wim Janssens, schepen van Openbare Werken, schetst de situatie: “Heel wat struikelblokken zorgden telkens weer voor vertraging. Zo was er onder meer de rij bouwvallige huisjes tussen de Langeleedstraat en restaurant Moeder Lambik die destijds onteigend zijn met de bedoeling ze te slopen en op die locatie een buurtparking te realiseren. Tot men daar op enkele bunkertjes is gestuit, die als erfgoed worden beschouwd! De huisjes zullen nu worden gesloopt tot het maaiveld, waardoor de bunkers vrij komen en er een archeologisch onderzoek kan worden gestart. Gelukkig konden we een deal sluiten met de Plopsa Group, die eigenaar is van het tegenoverliggende perceel om daar parkeergelegenheid te voorzien. We moeten ook rekening houden met het Duinendecreet. De Duinhoekstraat is gelegen in kwetsbaar gebied, met enerzijds de duinpolderovergang (van zand naar kleigrond) en anderzijds het nabijgelegen grondwaterwinningsgebied van Aquaduin. Bij het hertekenen van de plannen is geopteerd voor een optimaal ruimtegebruik door niet meer verharding te voorzien dan er nu al aanwezig is. Concreet komt er buiten de bebouwde kom een donkertegebied om de dieren in het natuurgebied niet te verstoren.”

Specialistenwerk

Maar de lijdensweg was nog niet ten einde, want toen kwam de aap uit de mouw… “ANB (Agentschap Natuur en Bos) vroeg om een bemalingsconcept op te maken”, zegt Wim Janssens. “Zoiets is echt specialistenwerk, want in dat concept moet staan hoe het grondwater zal worden opgepompt en wat de impact op de natuur – de zout-zoetwatertafel – zal zijn. Er zijn slechts twee studiebureaus in ons land die zich daarin specialiseren. Die studie zit nu in de eindfase. We hebben er een goed oog in, want als ANB zelf vragen heeft, moeten zij ook advies vragen aan dit studiebureau. We zijn voorzichtig optimistisch en hopen dat we in april groen licht krijgen. Als de tijdslijn klopt en niemand ‘ambetant’ doet, kunnen de werken starten in september 2024. Maar ook de subsidies moeten nog eens worden verlengd.”

Rompslomp

Burgemeester Bram Degrieck: “De Duinhoekstraat is hét voorbeeld van de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de renovatie en herinrichting van een gewestweg. Het dossier is maar liefst 20 jaar oud, de kredieten voor de renovatie werden nog vastgelegd door minister Steve Stevaert zaliger! Maar er is licht aan het einde van de lange tunnel! Op basis van de goedgekeurde voorontwerpplannen, wordt het dossier nu verder administratief afgewerkt. Ook de inwoners zullen zich kunnen uitspreken over de plannen. Hopelijk kunnen we dit jaar nog de (derde!) omgevingsvergunning aanvragen en kunnen de werken nog deze legislatuur starten.”