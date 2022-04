Leonie tekent verkeersbord voor veilige schoolomgevingen: “Ik koos voor de slogan ‘Wel wel wel, niet zo snel’”

Om de schoolomgeving nog beter aan te duiden in het straatbeeld mochten leerlingen een gepersonaliseerd verkeersbord ontwerpen. Winnares werd Leonie uit de Klas Techniek 1A van het Guldensporencollege.

Vanuit Hallo Harelbeke, een participatieproject met inwoners en geïnteresseerden, groeide het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. “Op vraag van de scholen voerden we gesprekken met leerkrachten, oudercomités en schooldirecties van elke school over de pijnpunten en mogelijke verbetervoorstellen voor een veiligere schoolomgeving. Zo distilleerden we een aantal thema’s om verder uit te werken”, duidt schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen). Een werkgroep dacht na over sensibiliseringsacties: een scholenwedstrijd met gepersonaliseerde verkeersborden, een schooloverkoepelende parkeercampagne en fluo-acties van de leerlingenwerkgroep Safety first van GUSCO.

Met twee verkeersborden vraagt elke school aandacht voor een veilige schoolomgeving

Schildpad

Een eerste actie is de schoolomgeving nog meer aanduiden in het straatbeeld. “Die actie ronden we nu af met de inhuldiging van gepersonaliseerde verkeersborden. Elke school kreeg de kans om hun leerlingen tekeningen rond verkeersveilige schoolomgevingen te laten maken via een tekenwedstrijd. De stad digitaliseerde die tekeningen en printte ze op een verkeersbord. Met twee verkeersborden vraagt elke school aandacht voor een veilige schoolomgeving en traag verkeer in de buurt van de school”, aldus schepen van Participatie Dominique Windels (Vooruit). Leonie (12) van het Guldensporencollege ziet haar eigen bord nu in de straat hangen. “Ik teken graag, maar heb gewoon mijn inspiratie gevolgd en niet iets speciaals getekend. De slogan is ‘Wel wel wel, niet zo snel’. Omdat een schildpad niet snel is, koos ik dit dier en gaf het zachte kleuren mee.” Als beloning kreeg de hele klas een gepersonaliseerde taart met de tekening van Leonie.