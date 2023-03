Leiebrug in Waasten staat op instorten: “Er staan dranghekkens zodat niemand in het water tuimelt”

Het gemeentebestuur van Komen-Waasten trekt aan de alarmbel. De gemeentelijke brug, die Waasten met Frankrijk verbindt, is klaar om te bezwijken. De situatie wordt er dag na dag gevaarlijker en vanuit het gemeentehuis vertrok een dringende vraag richting gewestelijke regering.

Roest, verbindingspunten die volledig verrot zijn en dranghekkens die ervoor moeten zorgen dat wandelaars niet in het water tuimelen. Zeggen dat de brug die de verbinding tussen Waasten en het Franse Warneton maakt aan renovatie toe is, is een open deur intrappen.

Gevaar

“Al in 2020 lanceerden we onze eerste noodkreet”, verduidelijkt schepen Philippe Mouton. “De volledige dragende structuur is compleet aangetast door de tand des tijds. Op bepaalde plaatsen zijn er vingerdikke openingen, waar vocht dus ook vrij spel krijgt. Dat brengt met zich mee dat de volledige ondersteuning van deze brug, een belangrijke as voor zowel onze inwoners als die van onze Franse buren, in gevaar komt.

“Deze renovatie is van commercieel én toeristisch belang”

“Ook de afsluitingen, die het voor wandelaars veilig moeten houden wanneer ze de brug oversteken, zijn compleet aangetast door roest. Op heel wat punten zagen we dan ons genoodzaakt om dranghekkens te plaatsen om ongevallen te vermijden. Het is meer dan nodig om dringend met grondige renovatiewerken te starten. Niet alleen is het van commercieel belang, Komen-Waasten beschikt immers over 16 kilometer aan natuurlijke grens in de vorm van de Leie. Diezelfde Leieboorden zijn ook een belangrijke toeristische trekpleister.”

Ten vroegste in 2025

De Waalse overheid is volop bezig met het inventariseren van bruggen die gerenoveerd moeten worden. 223 gemeenten, waaronder ook Komen-Waasten, werden in die lijst opgenomen. Er wordt gehoopt dat men tegen ten vroegste 2025 kan starten met het renoveren van het patrimonium.

Het gemeentebestuur van Komen-Waasten liet nu al weten dat ze er alles aan zullen doen om die datum zo vroeg mogelijk te kunnen verkrijgen.