Leerlingen van VBS Sint-Jan brengen zone 30-stickers in schoolomgeving aan

Een aantal leerlingen van het vijfde leerjaar van VBS Sint-Jan in Ieper, samen met juf Hanne Storme en Evelien Vande Walle en Klaas Declerck van de Vriendenkring, organiseerden een actie voor het respecteren van zone 30 in hun schoolomgeving langs de Brugseweg.

“We willen de zone 30 in de schoolomgeving accentueren, want langs de Brugseweg wordt er veel te vaak ook veel te vlug gereden”, vertelt juf Hanne Storme. “Daarom hebben we de handen in elkaar geslagen om de schoolomgeving veiliger trachten te maken. Samen met een aantal leerlingen hopen we op die manier de bestuurders eraan te herinneren om de snelheid te minderen en de veiligheid van alle weggebruikers, maar vooral die van de schoolkinderen, te garanderen. Vanaf de slagerij tot aan loonwerk Watteyne werden de bewoners aangesproken met de vraag of we op hun vuilnisbakken stickers met het zone 30-symbool mochten aanbrengen. We brachten een honderdtal stickers aan om de aandacht te vestigen op de snelheidsbeperking.”

Activiteiten rond verkeersveiligheid

De Vriendenkring organiseerde al heel wat acties in verband met verkeersveiligheid. “Enkele maanden terug hielden we de actie ‘fluoparty’ waarmee we het belang van het dragen van fluohesjes hebben benadrukt”, vertelt Klaas Declerck. “Sinds dit jaar hebben we ook een tiental personen die actief zijn als gemachtigd opzichter en er werd ook al een infosessie over de dodehoek gehouden.”

“Langs de Brugseweg geldt zone 50, maar in de omgeving van onze school geldt zone 30. Dat wordt weinig gerespecteerd”, vervolgt Evelien Vande Walle. “We hopen dat we met deze ludieke actie meer de aandacht kunnen vestigen op het belang van trager verkeer.” De tweeling Amber en Emma Desmet wonen in de Brugseweg in de nabijheid van de school en gaan al sinds hun kleutertijd naar de Vrije Basisschool in Sint-Jan en kennen het probleem.

Helm en fluohesjes

“De Brugseweg is een gevaarlijke weg waar meestal veel te vlug wordt gereden”, vertelt Amber. “Ik zit in het vijfde leerjaar bij juf Hanne en we kregen al heel wat les over verkeersveiligheid. We hebben er zelfs een toets over gemaakt. Ik vind het positief dat de school een beroep kan doen op gemachtigde opzichters. Dat geeft een gevoel van veiligheid. We hebben nog twee broers: Senne die naar het College gaat en Mauro die les volgt in het VTI. Beiden doen dat met de fiets, maar van thuis uit wordt de nadruk gelegd op het belang van het dragen van een helm en fluohesjes. Onze juf Hanne komt met de fiets naar school en geeft daarbij het goede voorbeeld door het dragen van een helm en een fluohesje”, besluit de tweeling. (EG)