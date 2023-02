Leerlingen spellen snelheidsduivels de les: “Ruim 60 procent rijdt te snel voor schoolpoort”

Maar liefst 60 procent van de bestuurders rijdt te snel in de zone 30 bij de vrije basisschool in Langemark. Wijkinspecteur in spe Bart Terryn wil daar paal en perk aan stellen en zette een verkeersactie op poten waarbij leerlingen gecontroleerde bestuurders bedankte met een zelfgemaakt duim omhoog of berispte met een duim omlaag.

Bart Terryn is wijkagent in Langemark centrum en bezig met een project rond te hoge snelheid in zone dertig. Onder de titel ‘Aan onze school te snel? Wij kinderen zien het wel’ zette hij op vrijdag 3 februari een snelheidsactie aan de vrije basisschool in de Zonnebekestraat in Langemark op poten. “In mijn hoedanigheid als wijkagent houd ik ook regelmatig toezicht aan de school ’s morgens en er kwamen signalen dat er te snel gereden werd voor de schoolpoort”, vertelt Bart. “Ik volg momenteel een opleiding tot wijkinspecteur. Het is in het kader van deze opleiding dat ik deze verkeersactie heb uitgewerkt.”

Verkeersdienst

In samenwerking met de verkeersdienst van de politiezone Arro Ieper, leden van de regiopost Langemark-Poelkapelle en de school zelf werd er een ‘controlepost’ opgesteld in de Zonnebekestraat. De gecontroleerde bestuurders werden onmiddellijk tegengehouden en aangesproken door de kinderen van het vierde leerjaar. Alle bestuurders, zowel wie zich aan de snelheid hield als wie in overtreding was, kregen een gadget die door de kinderen in de klas werd aangemaakt.

Miranda Bal uit Zonnebeke werd bedankt met een groen duimpje. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

“Er werden eerst anonieme snelheidsmetingen gedaan, om effectief na te gaan of de signalen kloppen. Dat was dus het geval, want daaruit bleek dat ruim 60 procent te snel reed”, vervolgt Bart Terryn. “Het is de bedoeling dat de kinderen de bestuurders ook aanspreken over hun rijgedrag. Voor de chauffeurs die zich aan de snelheid houden, knutselden ze een groene duim in elkaar. De overtreders kregen een duim naar beneden in het rood. Het is de bedoeling om met deze onmiddellijke aanspreking de bewustwording van snelheid in de schoolomgeving te vergroten. Veiligheid in ieders belang: school, buurt en weggebruiker!”

Schoolomgeving

Miranda Bal was een van de bestuurders die beloond werd door de kinderen. “Dat is wel goed dat ze enerzijds de mensen belonen die zich houden aan de maximumsnelheid, en anderzijds bestuurders erop wijzen dat het niet oké is om te snel te rijden in een schoolomgeving”, vertelt Miranda. “Zelf ben ik van Zonnebeke en passeer heel vaak in de Zonnebekestraat als ik naar mijn werk rijd of terugkeer. Ik weet dus heel goed dat deze school hier ligt en probeer toch telkens mijn snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur.”