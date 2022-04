Landelijke wegen in Middelkerke worden veiliger voor fietsers

De landelijke wegen zijn populair bij fietsers, maar het zijn in de eerste plaats verbindingswegen voor de landbouwers. Om die wegen in goede staat te houden, is er nu een onderhoudsplan.

Daarnaast loopt er een proefproject om de wegboorden beter te beschermen bij zwaar landbouwverkeer. Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur 400.000 euro om de bovenlaag van de landelijke wegen snel te kunnen herstellen. Om vlot te schakelen, worden die werken via een centrale aanbesteding toegewezen aan een aantal vooropgestelde aannemers.

Uitwijken ontmoedigen

Moderne landbouwvoertuigen vallen soms breed uit. Bij het uitwijken voor fietsen en ander verkeer rijden deze zware tractoren vaak over de wegboorden met regelmatige beschadiging tot gevolg. Om dat euvel te verhelpen, start Middelkerke met een proefproject in de Brouwerijhofstraat.

Daar moet de aanleg van ruwe straattegels het extreem uitwijken ontmoedigen en de kwetsbare straatboorden beschermen. Landbouwvoertuigenbestuurders worden zo gedwongen te wachten tot het andere verkeer gepasseerd is.

Bij positieve evaluatie legt Middelkerke dergelijke tegels ook in andere landwegen aan.

(PG)