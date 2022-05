Landbouw en bedrijven tegen weren lokaal zwaar verkeer uit centrum Staden

Landbouwers en bedrijven voerden dinsdagavond actie tegen het Stadense mobiliteitsplan. De gemeente plant immers het invoeren van een knip op de N36 waardoor er in het centrum geen plaats meer is voor zwaar verkeer. Ook het lokale zwaar verkeer zou geweerd worden. Dat valt niet in goede aarde bij landbouwers en bedrijven. Zij vroegen en kregen een overleg met burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

Een veertigtal vertegenwoordigers van landbouwers en bedrijven trok dinsdag in de vooravond naar het gemeentehuis om er hun grieven te uiten rond het mobiliteitsplan dat in opmaak is. “We voelen ons machteloos”, klinkt het bij de Landelijke Gilden. “We krijgen een plan voorgeschoteld waar niets meer kan aan veranderen. Een inspraakmoment dat vorige week georganiseerd werd, was in feite enkel een voorstelling van het plan zonder mogelijkheid tot overleg”.

Het plan voorziet in de kern van Staden een knip op de N36, de gewestweg die het centrum van de gemeente doorkruist. De knip op de N36 zou er komen vanaf de Lucasstraat tot de Kerkhofblommenstraat. De bebouwde kom zou volledig omvat worden door een tonnagebeperking. Als omleidingsweg rondom de kern zou de Stampkotstraat-Houthulststraat- Rekestraat richting Westrozebeke in aanmerking komen. De tonnagebeperking zou ook gelden voor lokaal zwaar verkeer.

“We hebben daarbij 2 grote bekommernissen”, stelt Isabelle De Maegt van Febetra, de federatie van Belgische transporteurs. “Ten eerste is de verkeersveiligheid op de omrijroute niet echt aangepast aan zwaar vervoer. Op veel plaatsen is er geen afgescheiden fietspad, zwaar verkeer kan er moeilijk elkaar kruisen en er moet veel links en rechts afgeslagen worden. Ten tweede moet je minstens een half uur omrijden, wat kostbare tijd is wat betreft de verplichte rij- en rusttijden”.

De Landelijke Gilden zeggen dan weer te vrezen voor de impact op de landelijke wegen en vragen zich af in hoeverre het ecologisch verantwoord is om de vele extra kilometers te creëren die het omrijden zal vereisen. De Landelijke Gilden menen dat het extra verkeer de ronde punten op Sleihage en in Westrozebeke extra zullen belasten. De landbouworganisatie zegt ook te vrezen voor de overdruk op het gehucht De Vijfwegen door het omrijgedrag via Sleihage richting Westrozebeke en De Vijfwegen om op die manier Staden te bereiken.

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zei de bezorgdheden van landbouwers en bedrijven te kennen en benadrukte ook te beseffen dat hij van hen inspanningen vraagt. “Ik moet nu eenmaal beleid maken en kan niet iedereen tevreden stellen”, aldus de burgemeester. “Dat is samenleven. Het plan is een bevestiging van iets dat al 10 jaar op tafel ligt en dat al eerder had moeten gebeuren”.

Isabel De Maegt stelde voor om lokale bedrijven wel door de Stadense kern te laten rijden, een punt dat door de burgemeester van tafel werd geveegd. “Dat kan niet door het gelijkheidsbeginsel. Je kan geen onderscheid maken tussen lokaal en ander verkeer”, stelt Vanderjeugd. “We hebben alle mogelijke opties bekeken, maar gaan in op uw vraag tot overleg om nog eens alle scenario’s door te nemen. Overigens komt de tonnagebeperking er niet voor er een nieuwe verbindingsweg tussen Staden en Houthulst is aangelegd. Die is voor ten vroegste 2025 aangekondigd”.

De burgervader raadde de actievoerders ook aan om hun bezwaarschriften in te dienen. Pas na het openbaar onderzoek en het behandelen van de bezwaarschriften volgt een definitieve beslissing rond het mobiliteitsplan. (BCH)