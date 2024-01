“Laat de werken nu maar beginnen”: Vlaams Gewest geeft fiat voor sloop stationsgebouw

De verschillende protestacties en petities ten spijt, het stationsgebouw van Kortrijk verdwijnt. Na eerder al een positief advies van Stad Kortrijk, zet nu ook het Vlaams Gewest het licht op groen om de sloopkogel te zetten tegen het huidige stationsgebouw. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdagmorgen.

Er is nog een laatste strohalm voor zij die het stationsgebouw willen behouden, Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft nog tot 3 februari om een oordeel te vellen over de sloopvergunning. Al zal zij naar alle waarschijnlijkheid het advies van de Vlaamse administratie volgen.

563 bezwaarschriften

Meer dan 2.000 burgers zetten recent nog hun poot onder een petitie om de volledige sloop van het stationsgebouw tegen te gaan. Ook vijftig architecten, stedenbouwkundigen, personen uit de kunst- en cultuursector en academici maakten hun grieven over aan de bevoegde instanties over de plannen om de sloopkogel te zetten tegen het ‘laatst bewaarde grote wederopbouwstation na de Tweede Wereldoorlog’. In totaal liepen er 563 bezwaarschriften binnen bij het Kortrijkse stadsbestuur, tegen de sloopvergunning van het station.

“De perrons zijn verouderd, zonder liften en gelijkvloerse instap op de trein”

Toch lijkt niets een sloop nog in de weg te staan. Na eerder Stad Kortrijk, geeft nu ook de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie haar fiat. Die instantie vat het als volgt samen. “In het stationsgebouw siert een kunstwerk van de Brugse keramist Rogier Vandeweghe (1923-2020) de centrale reizigershal. Dit kunstwerk verbeeldt de rivier de Leie en brengt hulde aan de Kortrijkse nijverheden. In het nieuwe station zullen deze kenmerkende kunstwerken worden gerecupereerd en geïntegreerd.”

Ook over de perrons doet de commissie haar zegje. “Ze zijn verouderd, zonder liften en gelijkvloerse instap op de trein. De oude onderdoorgang die op perron 1 uitkomt, is nauw en donker. De recentere onderdoorgang is ook vrij nauw. De nieuwe perrons worden tot 76 centimeter verhoogd, met gelijkvloerse in- en uitstap”, klinkt het. Eerder had ook minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beslist om het stationsgebouw niet te erkennen als beschermd erfgoed.

“Ik kijk nu met veel vertrouwen naar de beslissing van de minister uit. Laat de werken maar beginnen”, aldus Van Quickenborne bij Het Laatste Nieuws. Eerder ging ook al de nieuwe ondergrondse parking met zo’n 900 plaatsen open onder het station en afgelopen dinsdag werden de werken aangevat om de aanpalende pleinen, het Conservatorium- en Casinoplein, om te toveren tot stadstuinen.

Oplevering 2034

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft nog tot 3 februari om een oordeel te vellen over de sloopvergunning, al lijkt dat slechts een formaliteit te zijn. In het najaar van 2025 zouden de werken dan starten. Gefaseerd komen perrons 7 en 8 als eerste aan de beurt, in het voorjaar van 2026. En zo wordt er stelselmatig verder opgeschoven, tot perron 1. De effectieve sloop van het stationsgebouw is al laatste geagendeerd. (Jules Fremaut)