Kuurnse Handelaars vieren opening Kerkstraat

Half maart startten de rioleringswerken in de Kerkstraat. Het noordelijk deel van de Kerkstraat, tussen de Tramstatie en ‘t Kruiske, is sinds 5 september weer opengesteld voor alle verkeer en dat vierden de handelaars afgelopen zaterdag. Het zuidelijke deel van de Kerkstraat opent vermoedelijk in de week van 19 september. In het kader van de werken is de verkeerssituatie nu opnieuw aangepast.

In maart startten de grote wegenwerken in het centrum van Kuurne. Zo werd onder meer de Kerkstraat onder handen genomen. Kerkstraat Noord is sinds 5 september opnieuw toegankelijk voor alle verkeer, Kerkstraat Zuid gaat wellicht open in de week van 19 september. Daar worden de parkeerstrook en het voetpad momenteel nog volop beklinkerd. De Leiestraat verandert van rijrichting en het kruispunt Leiestraat/Harelbekestraat is nu afgesloten voor alle verkeer.

Annelies Vandenbussche, schepen van mobiliteit legt uit: “We zijn in een nieuwe fase in de centrumvernieuwing beland. We zijn blij dat we sneller dan verwacht de Kerkstraat kunnen vrijgeven. Het is nu ook al zichtbaar hoe deze echt noodzakelijke werken ook meegaan met de noden uit de toekomst: een veiliger, groener en gezelliger Kuurne.”

Ondertussen wordt er geasfalteerd in de Generaal Eisenhowerstraat, tussen de Vrije Basisschool Sint-Michiel en het kruispunt Gasthuisstraat-Koningin Elisabethstraat. De werken in dit deel van de Generaal Eisenhowerstraat lopen eind september ten einde. De werken in het andere deel van de Generaal Eisenhowerstraat, tussen de Gasthuisstraat en De Vlaskouter werden in 2 fases opgesplitst: tot en met december 2022 wordt er aan het kruispunt Koningin Elisabethstraat – Gasthuisstraat gewerkt en vanaf oktober zal ook de hoek Tramstatie-Vlaskouter onderbroken zijn tot en met het voorjaar van 2023.

Nieuwe verkeerssituatie

In de Leiestraat werd het eenrichtingsverkeer opnieuw gewijzigd. Nu mag je rijden in de richting van de Harelbeeksestraat in plaats van richting Kruiske. Het deel van de Leiestraat tussen Weidenstraat en Koning Leopold III-straat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer, net zoals het stuk van de Koning Albertstraat tussen de Harelbeeksestraat en Twaalfde Liniestraat. Het kruispunt Doornenstraat-Leiestraat-Harelbeeksestraat is afgesloten tot en met volgende zomer. Er worden nutswerken uitgevoerd door De Watergroep en daarna starten er riolerings- en wegenwerken.

Moeilijke maanden

Negen handelaars die hun handelszaak in de Kerkstraat Noord hebben, sloegen op zaterdag drie september de handen in elkaar om een pre-opening te organiseren van hun winkelstraat. De handelaars zijn schoonheidssalon Perle d’or, apotheek Multipharma, Select Textielreiniging, Suncity zonnecenter, Claryco Juwelen, Feu de la Passion, Kids in Motion, kapperszaak Heads-Up en Argenta, en ze hebben zware en moeilijke maanden achter de rug maar kijken nu met grote tevredenheid naar hun vernieuwde straat. Nancy Parmentier van Luxe Nieuwkuis dankte in naam van alle handelaars, de aanwezige klanten voor hun geduld en steun tijdens de voorbije moeilijke maanden.

Burgemeester Francis Benoit bracht hulde aan het geduld en de goede samenwerking van de handelaars: “We zijn trots op zoveel positivisme. Vandaag brengen de mensen opnieuw levendigheid in de straat. We zijn er nog niet helemaal, maar initiatieven van de handelaars zelf, zoals deze pre-opening, zijn zeer duidelijk: dit is Kuurne. Proficiat ook aan aannemer Vuylsteke, Aquafin, de gemeentediensten en het gemeentebestuur.”