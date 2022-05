Kusttrein valt stil in buurt van Merelbeke: aan noodrem getrokken en over sporen gelopen

In de trein met duizend reizigers aan boord die zondagavond stilviel tussen Merelbeke en Melle, werd aan de noodrem getrokken. Dat zegt de federale politie, die proces-verbaal heeft opgesteld. Enkele jongeren waren ook uit de trein gestapt en over de sporen gelopen.

De bomvolle trein vanuit Oostende naar Brussel viel zondag rond 19.30 uur even voorbij Merelbeke plots stil. Zondagavond werd gesproken van “sabotage”, maar de federale politie meldt maandag dat aan de noodrem getrokken werd. “Op de trein zaten een zeventigtal jongeren op weg naar Brussel”, zegt een woordvoerder. “Er is aan de noodrem getrokken en enkele jongeren zijn uitgestapt. Ze begonnen over de sporen te lopen, waardoor de trein niet kon vertrekken. Na ongeveer een uur is de rust teruggekeerd en zijn ze terug aan boord gegaan.”

De trein kon daarna doorrijden en in Brussel-Zuid heeft de politie controles uitgevoerd. De identiteit van verschillende jongeren werd gecontroleerd en er werd proces-verbaal opgesteld. Het parket zal beslissen wat er met de zaak gebeurt.