Kruispunt Noorderring/Brugseweg krijgt emiddengeleider en oversteekplaatsen voor fietsers: “Beperkte hinder vanaf 3 februari tot juli”

Vanaf maandag 3 februari vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Noorderring (N38) met de Brugseweg (N313) en Hogeziekenweg. Er komt een middengeleider en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en een bushalte. De werken duren tot midden juli. Er zullen verkeerslichten geplaatst worden zodat het verkeer in beide richtingen voorbij de werfzone kan rijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beschouwt het kruispunt van de Noorderring met de Brugseweg en de Hogeziekenweg momenteel als een onveilige plek voor fietsers. “Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden er veilige fietsoversteekplaatsen en een aangepaste middengeleider aangelegd. Op die manier kunnen fietsers veilig in twee fasen oversteken”, zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Verkeerslichten

De werken starten op maandag 3 februari en duren tot midden juli, onder voorbehoud van goed weer. “De verkeershinder blijft beperkt. Het verkeer aan de werfzone wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten, waarbij het verkeer beurtelings in beide richtingen langs de werfzone rijdt”, klinkt vervolgt Eveline Vandecaetsbeek. “De werken verlopen in twee fasen. In de eerste fase worden de Hogeziekenweg en de Wijngaardstraat ter hoogte van het kruispunt afgesloten. In de tweede fase is de Brugseweg ter hoogte van het kruispunt afgesloten, en de Brugseweg (kant Sint-Jan) wordt doodlopend vanaf het kruispunt met de Potijzestraat (N345). Inrijden vanuit de Noorderring is dan niet mogelijk. Een omleiding voor gemotoriseerd verkeer wordt aangegeven via de Dehemlaan.”

Bushalte

Voor reizigers van het openbaar vervoer wordt er een bushalte toegevoegd voor buslijn 91 ter hoogte van het kruispunt. “Het perron wordt verhoogd aangelegd zodat reizigers vlot kunnen op- en afstappen. Tot slot wordt de weg op en rond het kruispunt volledig vernieuwd”, besluit Eveline Vandecaetsbeek. (TOGH)