Kruispunt Doelstraat en Weststraat in Ingelmunster is na hevig sociaal protest weer open

Sinds augustus 2021 was het kruispunt van de Doel- en de Weststraat in Ingelmunster afgesloten voor chauffeurs die vanuit de Doelstraat kwamen gereden en richting Emelgem wilden opdraaien. De reden: voor het wzc Maria Rustoord zou er een werfsteiger worden geplaatst, waardoor er minder ruimte op de rijbaan zou zijn. Toen zei het gemeentebestuur dat na de werken er weer tweerichtingsverkeer mogelijk zou zijn.

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart werd de werfsteiger aan het wzc Maria Rustoord afgebroken. Enkele dagen later begon het te rommelen op sociale media en vooral op de site ‘Je bent van Ingelmunster…’. Een dorpsgenoot had vernomen van de burgemeester dat deze verkeerssituatie zou blijven bestaan, waardoor er geen verkeer meer mogelijk zou zijn vanaf de Doelstraat, richting Emelgem.

Tijdelijke situatie

Dat was best mogelijk, want in het voorjaar van 2016 zorgde het huidige gemeentebestuur er al voor dat er geen verkeer meer mocht indraaien vanuit de Doelstraat, richting Emelgem. Dit zorgde voor heel wat protest van de Ingelmunsternaren. Door al die commotie besloot het gemeentebestuur dan deze verkeerssituatie weer te veranderen en mochten de auto’s zowel vanuit de richting Emelgem naar Ingelmunster rijden en ook vanuit de Doelstraat, richting Emelgem indraaien. Toen de werken aan het wzc Maria Rustoord begonnen, zei het gemeentebestuur dat deze situatie maar tijdelijk was en dat er na de werken weer verkeer richting Emelgem mogelijk zou zijn.

Zware woorden

Na de afbraak van de werfsteiger werd het stil, heel stil, vanuit de hoek van het gemeentebestuur. Tot de bom ontplofte en er heel wat onvriendelijke woorden op sociale media verschenen over het gemeentestuur. Van ‘leugenaars’ tot ‘woordbreuk’.

Na een tweetal dagen van niets anders dan protest liet schepen van verkeer Trui Lambrecht aan ons weten dat de situatie weer wordt zoals vroeger. Vanaf vrijdag mag er dus weer verkeer vanuit de Nieuw- en Doelstraat richting Emelgem opdraaien, ter hoogte van de bakkerij Deboosere.