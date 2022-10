Kritiek op de werken aan de stormvloedkering Nieuwpoort

De werken aan de stormvloedkering Nieuwpoort werden voor onbepaalde tijd stilgelegd en zorgen voor de nodige kritiek. “Het is een stommiteit die nu na 5 jaar uitkomt”, klinkt het in bootmiddens.

Dat de werken aan de stormvloedkering werden stilgelegd, zorgt opnieuw voor wat deining binnen de Nieuwpoortse pleziervaart. De werken werden vijf jaar geleden gestart, maar toen was er al kritiek van de zeilers op de plannen. Zij noemden een dergelijke stormmuur en de bijkomende versmalling van de havengeul ronduit gevaarlijk. De constructie zorgt namelijk voor een sterke stroming en die kan bij slecht weer kleinere boten in de problemen brengen.

Te grote stroomsterkte

“Het installeren van een stormvloedkering in de havengeul van en ter bescherming van Nieuwpoort werd beslist toen Hilde Crevits minister van Openbare werken was”, weet iemand binnen het zeilmilieu en de pleziervaart. “Daarna kwam Ben Weyts op die ministerpost. Ondanks de opmerkingen van alle gebruikers werd beslist de havengeul met twee derden te versmallen, met als gevolg dat de stroomsterkte veel te groot werd voor de plezierboten.”

“Na lang aandringen van de watersporters dacht men een oplossing gevonden te hebben, met het plaatsen van rioolbuizen naast de kering. Bedoeling was om de stroomsterkte te doen verminderen tot minder dan 3 knopen”, licht men toe. “Verschillende zeevarenden en specialist professor Derouck hebben, bij de minister tot vervelens toe, hun twijfels geuit over deze oplossing. Bij het concept, een muurtje bouwen in het midden van de havengeul waar het water oost- en westwaarts wel kan passeren bij hevige stormen, werden van in het begin veel vragen over gesteld. Terecht blijkt dus vandaag.”

“Stommiteit”

“Nu is Lydia Peeters de bevoegde minister. Vraag is nu wat de overheid zal ondernemen om die aanvaardbare stroomsnelheid te bereiken in dit omstreden project, dat begroot werd op 45 miljoen euro. Maar men weet nu al dat deze kost veel hoger zal uitvallen. Er worden zelfs bedragen genoemd van 100 miljoen en meer. Het is een stommiteit die nu na vijf jaar uitkomt. Dit project is waanzin”, klinkt het binnen het zeilmilieu en de pleziervaart.

De werken zijn bedoeld om onze voeten droog te houden, maar of dit werkelijk zo zal bij een grote storm, dat betwijfelen sommigen. Er wordt een soort schijnveiligheid gecreëerd”, zegt een oude visser uit Lombardsijde. “Nieuwpoort zal misschien wel droog blijven, maar water zoekt altijd zijn weg. ‘t Schipgat in Oostduinkerke zal onderlopen en in Lombardsijde zullen we verzuipen gelijk een ‘soepkieken.”

Zandbanken

“We bouwen een stormvloedkering, maar zuigen de beschermende zandbanken voor onze kust weg. Waarom? Om zand te winnen, waarmee we appartementen en huizen bouwen, die we moeten beschermen tegen de zee”, is dan weer de kritiek van een jonge man die poolshoogte kwam nemen en een zandzuiger zag binnen varen. (PG – foto IV)