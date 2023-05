Kristof (46) zit uren vast op defecte trein in Zedelgem: “Drie dagen op de trein, drie dagen miserie”

Drie uren lang hebben reizigers vastgezeten in een trein in Zedelgem. De trein, die tussen Brugge en Roeselare reed, was defect. Uiteindelijk schakelde de NMBS bussen in om de reizigers te evacueren en op hun bestemming te brengen. Eén van de boze passagiers was Kristof Dewaele (46), directeur van het Sint-Andreasinstituut in Brugge.

Kristof heeft er enkele lastige dagen met het openbaar vervoer op zitten: “Ik ben een fervente gebruiker van het openbaar vervoer, maar de voorbije week had ik tot drie keer toe panne en miserie. Donderdag 11 mei onderweg naar Genk, in Brussel Noord: defecte trein. Maandag 15 mei: een uur vast in Antwerpen, ‘s avonds nipt thuis geraakt in Roeselare na enkele afgeschafte treinen.”

Drie uur vast

“En op woensdag 17 mei het toppunt: ik zat drie uur vast op de trein in Zedelgem, van 13.30 tot 16.30 uur. Opnieuw een defect dat niet snel kon hersteld worden. Om 16.30 uur werden bussen aangevoerd om de reizigers te evacueren en in Roeselare te brengen”, aldus Kristof Dewaele.

Het waren moeilijke dagen voor de spoorwegen in West-Vlaanderen. Dinsdag was het treinverkeer al onderbroken tussen Tielt en Lichtervelde door een defecte trein en maandag reden er geen treinen tussen Kortrijk en Poperinge na een incident aan de bovenleiding. (SVK/BR)