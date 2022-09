Krakelebrug in Brugge nog altijd defect, Boudewijnbrug hersteld

De Krakelebrug in Brugge is nog altijd defect. De Boudewijnbrug, die vrijdag mankementen vertoonde, is weer in werking. Dat meldt de lokale politie van Brugge.

De Krakelebrug en Boudewijnbrug in Brugge raakten vrijdagnamiddag defect. Dat zorgde voor grote verkeershinder, zeker tijdens de avondspits. Automobilisten moesten omrijden via de Havenstraat en Sluisstraat om zo terug de Brugse ring op te rijden.

Wie de stad wil inrijden vanuit de Oostendse en Blankenbergse Steenweg, moet sowieso over de Scheepsdalebrug. Ook zaterdag kan de Krakelebrug niet gebruikt worden. Automobilisten moeten rekening houden met heel wat verkeershinder. De omgeving vermijden als je er niet per se moet zijn dus! Het is niet duidelijk hoelang het zal duren voor het technisch euvel van de baan is.

De politie dankt de vele automobilisten voor hun begrip.