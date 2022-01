Kortrijk zet in op verduurzaming wagenpark

Het wagenpark van de stad Kortrijk telt 204 voertuigen. Heel wat daarvan zijn nog niet elektrisch of milieuvriendelijk, maar daar brengt de stad nu versneld verandering in. In 2022 worden 33 voertuigen vervangen, goed voor een totale waarde van 2,7 miljoen euro.

“We gaan steeds op zoek naar meer compacte en flexibeler inzetbare voertuigen en zetten daarbij maximaal in op de aankoop van elektrische voertuigen om het oude voertuig te vervangen”, duidt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA). Stad Kortrijk heeft nu drie nieuwe voertuigen bij: twee stadswagentjes en een nieuwe elektrische koelwagen, een primeur voor Vlaanderen.”

Maaltijden aan huis

“De koelwagen wordt ingezet voor het leveren van maaltijden aan huis. “Een serieuze uitdaging, want het koelen van zo’n voertuig verbruikt behoorlijk veel elektrische energie. Daarom heeft de stad samen met de markt een nieuw concept uitgedacht, waarbij het koelen van het voertuig onafhankelijk is van het elektrisch voertuig. Dit kan door de koelruimte gedurende de nacht diep te koelen zodat het systeem tijdens de dag zonder energiebron kan functioneren”, legt Sebastien Lefebvre uit als verantwoordelijke aankoop. “De wagen is perfect op maat, ook wat rijtijd betreft. De maaltijden blijven perfect”, zegt chauffeur Yves van Zorg Kortrijk. De wagen kost 48.000 euro.

De andere aanwinst zijn twee elektrische dienstwagentjes van het merk SMART in pittige kleuren. “Ik heb wat ‘gespeeld’ met configuratie en kwam plots uit bij rood en wit, de kleuren van de stad”, lacht verantwoordelijke aankoop Sebastien. “Dat zijn opvallende wagentjes die alle diensten zullen gebruiken. Ze zijn flexibel en handig om mee te rijden in het stadsverkeer.” Elke SMART kost 20.000 euro.

Bijna 7 miljoen euro

Het wagenpark van de stad bestaat niet enkel uit bestelwagens en personenwagens, maar ook uit vuilniswagens, containerwagens, koelvoertuigen, veegmachines en meer. Deze legislatuur wordt 6,96 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame vervanging van het wagenpark.

Sinds het begin van de bestuursperiode werden al 30 voertuigen vervangen, waarvan een twintigtal met een elektrische aandrijving. Zo is 10 procent van het wagenpark nu volledig elektrisch. Dit zorgt niet alleen voor een stillere omgeving maar ook voor een jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot van het wagenpark van Kortrijk met 30 ton.

Tegen het einde van de legislatuur zullen ongeveer 100 voertuigen vervangen zijn waarvan twee derde elektrisch. Dat zal het totale aantal e-voertuigen op zo’n 60-tal brengen. Voor vrachtwagens en andere zware voertuigen wordt voorlopig nog gekozen voor CNG.