Kortrijk verbiedt driftmeetings: “Asociaal gedrag wordt niet getolereerd in onze stad”

Tijdens illegale driftmeetings jagen bestuurders hun wagens met hoge snelheid in bochten. In december nog reed een 24-jarige drifter in Rekkem een politieagent opzettelijk bijna aan toen hij op de vlucht sloeg. Burgemeester Ruth Vandenberghe wil daarom harder optreden tegen deze praktijken en vaardigde een burgemeestersbesluit uit dat dit expliciet verbiedt.

Politiezone VLAS en Stad Kortrijk schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen illegale driftmeetings. Er geldt een absoluut verbod op het organiseren of bijwonen van niet-vergunde driftbijeenkomsten op zowel openbaar terrein als op private maar publiek toegankelijke terreinen. Overtredingen worden bestraft met boetes tot 500 euro.

Nultolerantiebeleid voor illegale driftmeetings

Illegale driftmeetings veroorzaken niet alleen zware overlast voor de buurtbewoners, maar vormen ook ernstige risico’s voor zowel de bestuurders als de omstaanders. Tijdens de bijeenkomsten, die vaak plaatsvinden op uitgestrekte leegstaande parkings of grote fabrieksterreinen, jagen bestuurders hun wagens met hoge snelheid in bochten, met rokende banden en levensgevaarlijke manoeuvres tot gevolg. Dit roekeloze gedrag leidt niet alleen tot gevaarlijke situaties, maar veroorzaakt ook schade aan het wegdek, daarnaast gaat het ook gepaard met geluidsoverlast, de stank van verbrand rubber en het patsergedrag van de aan- en afrijdende fans.

Ook in Kortrijk krijgen we daarmee te maken. Zo was de parking van Kortrijk Xpo in het verleden al vaker een ontmoetingsplaats waar drifters illegaal afspreken. “Laat één ding heel duidelijk zijn: dit soort asociaal gedrag wordt niet getolereerd in onze stad. Het getuigt van een gebrek aan normbesef, waarbij de bestuurders en organisatoren van illegale driftmeetings niet alleen zichzelf, maar ook omstaanders en onze inwoners in gevaar brengen. Daarom kiezen we ervoor om hard op te treden”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

In beslag genomen wagens in ‘patserkooi’

Wie betrapt wordt op illegaal driften, riskeert niet alleen een boete en zware gerechtelijke sancties, maar ook de onmiddellijke bestuurlijke inbeslagname van de wagen – ongeacht of de wagen eigendom is van de bestuurder. De in beslag genomen wagens worden op kosten van de overtreder ondergebracht in de speciaal uitgeruste ‘patserkooi’, gevestigd op de onderste verdieping van de parking Veemarkt.

Patsergedrag melden

Gevaarlijk en roekeloos rijgedrag melden, kan via de telefoonnummers 1701 en 101. Meldingen worden aan het dossier toegevoegd en zorgen ervoor dat er bij nieuwe feiten gemakkelijker kan worden overgaan tot een inbeslagname.