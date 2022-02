Kortrijk lanceert nieuwe verkeersslogan ‘Hou de lucht proper. Zet je motor uit!’

Met de slogan ‘Hou de lucht proper. Zet je motor uit!’ wil Stad Kortrijk automobilisten sensibiliseren om hun motor uit te zetten als ze met de wagen stilstaan in de stad.

De motor uitzetten is beter voor de auto, het milieu en de gezondheid, zo luidt het. In de Minister Tacklaan en aan de Budabrug komen er tijdelijke voetpadborden om chauffeurs te sensibiliseren. “Als je stilstaat met je auto, schakel dan de motor uit. Dat is de eenvoudige, maar duidelijke boodschap die we aan de automobilisten willen meegeven. Veel mensen weten trouwens niet dat het verboden is om de motor stationair te laten draaien”, duidt schepen van Klimaat en Milieu Bert Herrewyn (Vooruit). “Ook de buurtbewoners in de Tacklaan vragen dit toe te passen want soms is het niet te doen, zeker op piekmomenten.”

Een kleine actie die een groot verschil kan maken

Gemeenschapswachten zullen de autobestuurders aanspreken en flyers uitdelen. “Ook scholen kunnen intekenen op de affiche- en flyercampagne om zelf iets uit te denken. Aan de scholen zijn er vaak problemen. Mensen die de eerste willen zijn, er vroeg staan en de auto laten draaien”, aldus de schepen. Het probleem werd door buurtbewoners gesignaleerd op twee locaties in de stad, namelijk de Minister Tacklaan en aan de Budabrug, zeker als de brug omhoog staat. Je motor stilleggen is een kleine actie die een groot verschil kan maken.”