Kortrijk breidt de zone 20 in binnenstad uit

In een zone 20, officieel “een woonerf”, mogen voetgangers de volledige breedte van een openbare weg gebruiken, ook om te spelen. Fietsers en auto’s mogen maximum 20 kilometer per uur rijden en mogen enkel parkeren op de aangeduide parkeerstroken.

Dit is sinds vorige maand al van toepassing voor de kleine ring in Hasselt, binnen twee jaar is ook Kortrijk aan de beurt. In het voorjaar van 2024, wordt dat de snelheidsbeperking in het hele historische hart van de stad. Ook na de opwaardering en heraanleg van de Oude Leieboorden gaat de snelheidsbeperking van zone 20 in voor de Dolfijnkaai, Kasteelkaai en Reepkaai.

Dit is al van toepassing aan de huidige verlaagde Leieboorden en in enkele smalle straatjes zoals de Handboogstraat. Door de maximale snelheid zo laag te houden, wil de stad de leefbaarheid in de buurt verhogen en de stad eveneens vergroenen.

Mooie plaatsen

“Als je kijkt naar onze huidige woonerven dan zie je dat dat heel mooie plaatsen geworden zijn. Daar zijn niet de auto’s de hoofdgebruikers, maar wel de zwakke weggebruiker die komen wandelen en genieten in onze stad. Zo willen we mensen meer centraal stellen waar alles rustiger verloopt en meer op maat van de voetganger”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.