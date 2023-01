Komt er een derde rijstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge?

Minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil in 2023 de haalbaarheid van een derde rijstrook op de E403 tussen Brugge en Roeselare onderzoeken. De roep om die derde rijstrook leeft al langer in West-Vlaanderen. Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang), die de minister daarover een vraag stelde, hoopt dat de studie betekent dat de plannen voor de upgrade van de N37 geschrapt zullen worden.

De herclassificatie van de N37 beroert al langer de gemoederen in Midden West-Vlaanderen. Daarbij zou de verkeersader tussen Roeselare en Tielt mogelijk een upgrade krijgen om meer verkeer te kunnen slikken van en naar de oprit van de E40 in Aalter, zonder dat er dus via de E403 naar Brugge gereden moet worden.

Fel protest

Als de N37 zo’n ‘Vlaamse Hoofdweg’ wordt, dan kan de weg er heringericht worden, met een middenberm en minder aansluitingen van zijwegen en een bouwvrije strook van 30 meter. Vooral in Ardooie, waar de N37 het dichtst bebouwd is, rees daar eerder fel protest tegen. Ryheul heeft daar begrip voor. “In plaats van een halve snelweg te maken van de regionale N37 moet net het omgekeerde gebeuren en moet er dringend werk gemaakt worden van de verbreding van de E403″, zegt ze. Met die vraag staat ze niet alleen. Ook Voka is al jaren vragende partij voor een derde rijstrook.

“Dit jaar zal de studie naar de verbreding van de E403, al dan niet met een derde rijstrook of spitsstrook, op de markt gezet worden”

Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) laat weten dat er in 2023 in elk geval grondig nagedacht zal worden over die langverwachte derde rijstrook. “Dit jaar zal de studie naar de verbreding van de E403, al dan niet met een derde rijstrook of spitsstrook, op de markt gezet worden. Dit betekent dat deze, onder voorbehoud van een vlotte gunningsprocedure, in 2023 nog kan starten. Het nodige onderzoek strekt zich uit over een groot gebied en omvat ook heel wat verschillende disciplines, waardoor ook de voorbereiding van de studieopdracht op zich de nodige tijd vraagt.”

Nood aan derde rijstrook

Peeters verwijst ook naar de eerdere studie van verkeersinstituut Vias waaruit een nood aan een derde rijstrook bleek, al deed dat onderzoek toen geen uitspraak over de kosten en mogelijke alternatieven. Bij de nieuwe studie zullen die aspecten wel onderzocht worden.

Nu al ingrepen

In dezelfde adem benadrukt Peeters dat ze zich bewust is van de bezorgdheden rond de N37, al ziet ze de herclassificatie van de N37 en de derde rijstrook op de E403 wel los van elkaar. “We hebben nog steeds geen formeel advies ontvangen van de betrokken gemeenten, maar ongeacht de uitkomst van de discussie over de wegencategorisering willen we het verkeer er sowieso zo veilig mogelijk laten verlopen. Als de categorisering dan eenmaal bepaald is, zal onderzocht worden hoe we de weg gepast kunnen inrichten. Nu al zijn er verschillende ingrepen gebeurd aan de verkeerslichten, terwijl er ook twee trajectcontroles gepland staan (die komen langs de N37 in Ruiselede – red.).”

Leefbaar Ardooie

“In afwachting van het resultaat van deze studie zie ik het nut van de herbestemming van de N37 niet in”, reageert Ryheul. “We zullen er dan ook blijven voor pleiten dat er effectief werk wordt gemaakt van de verbreding van de E403, mét een volwaardige rijstrook. Ik hoop dat de minister dan ook afziet van een herclassificatie van de N37. Ardooie moet leefbaar en bereikbaar blijven en mag geen doorgang worden voor zware vrachtwagens.”