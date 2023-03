Koers in De Panne op woensdag en donderdag: hier mag je hinder verwachten

Nu woensdag en donderdag vertrekt de wielerwedstrijd Classic Brugge-De Panne. Op beide dagen komen de renners in De Panne aan. De eindmeet ligt niet langer in de Veurnestraat. Het windrijke gebied De Moeren kan de koers maken. Wij bundelen alle praktische informatie. Waar rijd je beter niet en vindt de woensdagmarkt in Veurne plaats?

Woensdag starten de heren om 11.35 uur en donderdag de dames om 12.30 uur op de Markt in Brugge. Beide wedstrijden maken deel uit van de UCI WorldTour. De renners komen echter niet meer in de Veurnestraat aan maar wel in de Zeelaan in De Panne. Het wielercircus baant zich een weg door Zedelgem, Aartrijke, Ichtegem en Koekelare naar de kust. Na de passage in Nieuwpoort zetten de renners koers naar Veurne en De Panne voor de lokale rondes waar de doortocht door De Moeren cruciaal kan worden.

“We kiezen voor de Zeelaan als nieuwe aankomstplek om de veiligheid op het parcours te verhogen. De lokale rondes worden ook in omgekeerde richting gereden voor dezelfde reden”, laat sportschepen Stéphane Buyens (ACT!E) weten. “Onderweg zullen meer dan 70 mobiele seingevers de wedstrijd begeleiden van Brugge naar De Panne. Deze week beleeft onze gemeente wielerhoogdagen. De koers is een groot feest voor de Pannenaren. Na afloop geeft het college van burgemeester en schepenen graag een rondje (knipoogt).”

Verkeershinder in De Panne

Van dinsdag 21 maart om 8.30 uur tot donderdag 23 maart om 20 uur zullen de Markt, Ollevierlaan tussen de Markt en de Barkenlaan en de Kasteelstraat tussen Markt en Brouwerstraat afgesloten zijn voor alle autoverkeer. De Zeelaan wordt tussen de Visserslaan en de Lindenlaan afgesloten van 8.30 tot 18 uur. Op die drie dagen heft de gemeente De Panne tijdelijk het éénrichtingsverkeer in de Verenigingstraat op.

Op woensdag en donderdag zullen de Zeelaan, tussen de Veurnestraat en de Visserslaan, en de Marktlaan, tussen Markt en Prins Albertlaan vanaf 8.30 uur afgesloten zijn. Woensdag vanaf 18.30 uur en donderdag rond 21 uur is het autoverkeer daar opnieuw mogelijk.

Check de afvalkalender want de ophaling is aangepast aan de wielertweedaagse. Op 22 en 23 maart zal het recyclagepark in de namiddag gesloten zijn.

Tot slot kan het busvervoer van De Lijn op woens- en donderdag hinder ondervinden. Check zeker vooraf de website www.delijn.be.

Hinder in Veurne

De lokale rondes worden ook in Veurne gereden. Op 22 en 23 maart zijn de Grote Markt, een deel van de Noord- en Zuidstraat afgesloten van 8 tot 17 uur. In de andere straten waar de wielerwedstrijd passeert geldt op beide dagen een parkeerverbod van 11 tot 17 uur. De Appelmarkt en Houtmarkt blijven bereikbaar via het Zevensterrenplein, Ooststraat en Kaatsspelplaats. De Ooststraat zal vanaf de Kaatsspelplaats afgesloten zijn.

De wekelijkse woensdagmarkt verhuist naar de Lindendreef. Daarom zijn de Boterweegschaalstraat, Sporkijnstraat, Lindendreef en Kaaiplaats woensdag van 6 tot 14 uur afgesloten voor het verkeer.

In Veurne kan je op de Grote Markt de wedstrijden op een groot scherm volgen. (GUS)