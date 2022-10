Koekelare bekroond tot ‘Meer Mobiele Gemeente’

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft naast de gemeenten Gent en Wevelgem, ook Koekelare bekroond als ‘Meer Mobiele Gemeente 2022’. Het lokaal bestuur wint de vakjuryprijs en krijgt 50.000 euro voor hun inspanningen om de toegankelijke mobiliteit in hun gemeente te verhogen.

“Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen hebben al heel wat inspanningen geleverd om de mobiliteit toegankelijker te maken”, vertelt minister Peeters (Open Vld). “Vanuit Vlaanderen hopen we met dit initiatief nog meer lokale besturen te motiveren om samen met de Vlaamse overheid, de VVSG, De Lijn en Inter werk te maken van meer toegankelijke haltes, zodat iedereen zich op een veilige en comfortabele manier kan verplaatsen.”

Zes genomineerden

De wedstrijd, die tweejaarlijks wordt georganiseerd, kreeg zijn ontknoping tijdens de themadag in Brugge, waar de prijzen ook werden uitgereikt. Om kans te maken op de vakjuryprijs, konden steden en gemeenten ten laatste op 15 juni een onderbouwd dossier indienen. Daarin moesten ze niet alleen hun lokale visie en beleid rond de toegankelijkheid van mobiliteitsoplossingen toelichten, maar ook meegeven hoe ze toegankelijke haltes en Hoppinpunten planmatig uitrollen en inspirerende initiatieven rond toegankelijke mobiliteit delen.

De gemeente Koekelare won in de categorie minder dan 20.000 inwoners. Daartoe werd het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ ondertekend. “Toegankelijkheid is als belangrijk element opgenomen in de beleidsnota”, duidt burgemeester Lansens (Vooruit), bevoegd voor mobiliteit in Koekelare. “Er is een actieplan rond het wegwerken van drempels en de gemeente heeft een toegankelijkheidslabel”, pikt partijgenoot en schepen Jessy Salenbien, bevoegd voor gelijke kansen en toegankelijkheid, in.

Hoppinpunt

Het lokaal bestuur werkt nauw samen met minder mobiele doelgroepen en maakt gebruik van gebruikersparticipatie. “Op korte termijn willen we werk maken van de (her)aanleg van één Hoppinpunt en vijf toegankelijke haltes”, besluit burgemeester Lansens. “Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of waar diverse vervoermogelijkheden (trein, bus, deelfiets) kunnen aangeboden worden. (EV)