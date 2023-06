Knokke-Heist voorziet 210 extra laadpunten voor elektrische wagens tegen 2030

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitwerking van zijn beleidsvisie over elektrisch laden in Knokke-Heist. De badplaats engageert zich om per 100 inwoners circa 1,5 laadpunt te voorzien tegen 2030, conform het Klimaatpact 2030. Dit komt neer op zo’n 495 laadpunten. Het bestuur ambieert een toegankelijke laadpaal om de 250 meter voor burgers die niet op eigen terrein kunnen laden.

Op dit moment zijn er in Knokke-Heist zo’n 120 publieke en semi-publieke laadpunten, ofwel 60 laadpalen. Elke laadpaal beschikt namelijk over twee laadpunten en dus twee stopcontacten om een elektrische of hybride wagen op in te pluggen. Deze 60 laadpalen zijn echter geplaatst door drie verschillende leveranciers: Blue Corner, Cenergy en Allego. De contracten van Blue Corner en Cenergy lopen op hun einde of zijn al beëindigd. Bijgevolg is de timing ideaal om op zoek te gaan naar één leverancier die uniforme laadpalen met een gelijk kilowattuur en de nieuwste technologieën in het straatbeeld plaatst.

495 laadpunten tegen 2030

495 laadpunten tegen 2030 betekent dat er nog 187 laadpalen (of 374 laadpunten dus) moeten bijgeplaatst worden om de doelstelling van het Klimaatpact 2030 te behalen. Elke laadpaal zal uitgerust zijn met een sensor zodat parkeerbedrijf OPC (Optimal Parking Control) de laadduur en het gebruik vlot kan controlerenDe laadpalen zullen geplaatst worden op strategische punten in de gemeente waarbij verschillende principes zoals “paal volgt paal” en “paal volgt wagen” gehanteerd worden. Dit wil respectievelijk zeggen dat het gemeentebestuur enerzijds drukbezochte laadpunten uitbreidt en anderzijds laadpalen voorziet daar waar het plaatsen van een privélaadpaal onmogelijk is. Het laden op privéterrein is namelijk steeds de goedkoopste vorm van elektrisch laden. Uiteraard zijn hieraan wel enkele voorwaarden verbonden zoals de aanwezigheid van voldoende spanning op het elektriciteitsnet en de afwezigheid van toekomstige wegenwerken. Elk toekomstig wegenisproject wordt overigens getoetst aan de mogelijkheid tot het plaatsen van laadpunten voor elektrische wagens. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan elektrische taxi’s en deelwagens.

Vanaf juni 2023 schakelt Knokke-Heist dus een versnelling hoger voor de plaatsing van extra elektrische laadpalen in het straatbeeld. Dankzij het uitgebreide, voorbereidende werk kan de uitrol van 105 laadpalen snel plaatsvinden. Daarbij rekent Knokke-Heist ook op andere spelers voor het plaatsen van snelladers, het snellaadstation en semi-publieke laadpalen bijv. aan Colruyt en Carrefour om zo aan het resultaat van 495 laadpunten te bekomen tegen 2030. In fase twee wordt het paal-volgt-paalprincipe toegepast, d.w.z. dat er extra palen bijgeplaatst worden aan drukke laadpalen. Een derde fase integreert dan nieuwe laadpalen bij de heraanleg van het openbaar domein, bijv. bij wegenwerken.

Blauwe zone

De parkeerschijf leggen is niet verplicht. Er is geen maximum parkeertijd als je auto aan het laden is. Is je auto volledig opgeladen? Dan moet je ten laatste 1 uur na het beëindigen van de laadtijd de parkeerplaats verlaten. Zo niet, kan je een retributie van € 80 per dag krijgen.

Groene en oranje zone

Je betaalt het parkeertarief volgens de zone. Net als bij de blauwe zone heb je tot 1 uur na het beëindigen van de laadbeurt de tijd om de parkeerplaats te verlaten. Zo niet, kan je een retributie van € 80 per dag krijgen. Het is eveneens verboden je elektrische wagen te parkeren (en te laden) op de plaats van elektrische deelwagens. Ook hiervoor kan je een retributie krijgen.

Heb je zelf een elektrische wagen en heb je geen garage of oprit? Ben je dus genoodzaakt je wagen op straat op te laden? Weet dan dat het verboden is om de kabel over het openbaar domein te leggen en je zelf verantwoordelijk bent voor ongevallen. Je wendt je dus best tot de dichtstbijzijnde elektrische laadpaal. Achter de schermen zijn de gemeentelijke diensten wel volop bezig met het zoeken naar een oplossing.

Snellaadstation in ‘t Walletje 4

In 2024 (streefdatum) start Fastned ook met de bouw van een snellaadstation in ‘t Walletje 4. Een snellaadpaal laadt een elektrische wagen op in 10 tot 15 minuten tijd. Bovendien zal het snellaadstation ook over toiletfaciliteiten beschikken en zal op het openbaar domein een drive-out voor afvalcontainers voorzien zijn. Je krijgt als bezoeker eveneens de mogelijkheid tot het nuttigen van een koffie terwijl de auto oplaadt. Op deze manier verwacht het gemeentebestuur tegemoet te komen aan de vraag naar laad- en afvalfaciliteiten van bezoekers of tweedeverblijvers die huiswaarts vertrekken.

“De komst van een snellaadstation en de uitrol van 105 extra gemeentelijke laadpalen tegen 2030 stoomt Knokke-Heist klaar voor de mobiliteit van de toekomst. En die is zonder twijfel elektrisch”, verduidelijkt het gemeentebestuur.