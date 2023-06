Knokke-Heist lanceert elektrische deelwagens 

Knokke-Heist slaat de handen in elkaar met CoopStroom, een burgercoöperatie van elektrische deelwagens. Zo krijgt elke Knokke-Heistenaar toegang tot een elektrische wagen. Op dinsdag 13 juni om 19u30 houdt men in het Cultuurcentrum Scharpoord alvast een infovergadering. Op de infosessie over deze nieuwe elektrische deelwagens die binnenkort door Knokke-Heist bollen is iedereen welkom. Inschrijven is gratis en kan door een mailtje te sturen naar autodelen@coopstroom.be.

In navolging van enkele andere West-Vlaamse gemeentes stapt Knokke-Heist in het elektrisch deelwagenverhaal met CoopStroom. CoopStroom is een burgercoöperatie, dat wil zeggen dat burgers zich engageren als evenwaardige aandeelhouders en zo samen in dit geval de transitie naar auto’s op hernieuwbare energie versnellen. Word je dus CoopStroom gebruiker/coöperant dan krijg je ook ministens 1 aandeel in de coöperatie. Met andere woorden, je wordt aandeelhouder en bepaalt mee de koers van CoopStroom en de elektrische deelwagens in Knokke-Heist. Doet CoopStroom het goed, dan wordt er een dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders .

Vanaf augustus eerste 8 deelwagens

In augustus verschijnen de eerste 8 elektrische deelwagens in het straatbeeld. Er werd gekozen voor verschillende locaties: stadhuis, station, Westkapelle dorp, Ramskapelle en Heist. De deelwagens zijn beschikbaar voor iedereen die zich registreert als coöperant en dus minimum 1 aandeel (van € 250) koopt. De minimumleeftijd is 20 jaar en je dient minstens 6 maanden je rijbewijs te hebben.

Stel: je bent Knokke-Heistenaar in hart en nieren en legt alles te voet, met de fiets/step of met het openbaar vervoer af. Maar opeens moet je voor een afspraak toch verder weg zonder vlotte verbinding. Als CoopStroom-coöperant reserveer je dan via de CoopStroom-app een elektrische wagen. Elke verplaatsing kost € 3 per uur (of max. € 24 per dag) en € 0,33 per gereden kilometer. Je hoeft geen sleutel op te halen, alles verloopt via de CoopStroom-app. In enkele kliks heb je dus je wagen gereserveerd en ben je ‘en route’.

Voordelen

Coöperatief elektrisch autodelen combineert de voordelen van autodelen, elektrisch rijden en maakt nieuwe energieprojecten mogelijk. Je kiest een vervoersmiddel aangepast aan jouw mobiliteitsbehoefte. Kostenefficiënt want je betaalt enkel voor je wagen wanneer je die gebruikt, flexibel, tijdbesparend, elke deelwagen vervangt 5 tot 10 gewone wagens, minder CO²-uitstoot, minder luchtvervuiling, minder parking, een deelwagen staat minder stil dan een andere auto.