Knipperlichten zorgen voor gevaar aan kruispunt in centrum van Deerlijk: “Hier komen ongelukken van”

Wim Vancauwenberghe hekelt de onveilige situatie aan het kruispunt van de Harelbekestraat met de Stationsstraat en de Rodenbachstraat in Deerlijk. “Het is er echt onveilig nu de gewone verkeerslichten tijdelijk zijn vervangen door knipperlichten. Hier komen ongelukken van.”

In de Harelbekestraat in het centrum van Deerlijk zijn sinds enkele weken ingrijpende rioleringswerken aan de gang. Het gaat om het gedeelte tussen De Barakke tot het kruispunt met de Stationsstraat en de Rodenbachstraat en dat is nu volledig afgesloten voor alle verkeer. De werken – er komt niet alleen een gescheiden rioleringsstelsel maar ook eenrichtingsverkeer – zullen tot eind 2023 duren.

Geen voorrang van rechts

“Tijdens de werken zijn de normale verkeerslichten uitgeschakeld en zijn de oranje knipperlichten in werking”, verduidelijkt Wim Vancauwenberghe, die iets verderop in de Ververijstraat woont. “De huidige situatie zorgt voor heel gevaarlijke standjes. Wat precies het probleem is? Veel weggebruikers denken dat nu de voorrang van rechts van kracht is, maar het is het verkeer dat vanuit de richting gemeentehuis komt, dat voorrang heeft. Het verkeer dat uit de Rodenbachstraat en de Stationsstraat komt, moet er door het verkeersbord met de omgekeerde driehoek voorrang verlenen. En veel weggebruikers lappen die voorrangsregels aan hun laars.”

Gewone verkeerslichten

Een korte controle aan het kruispunt maakt alvast veel duidelijk. In nauwelijks enkele minuten tijd stellen we vast dat een handvol autobestuurders grondig in de fout gaat. Ze rijden gewoon door en denken dat ze voorrang hebben. Een fietser die nochtans voorrang heeft en de Stationsstraat wil inrijden, krijgt als reactie een wegwerpgebaar van een haastige bestuurder die uit de Rodenbachstraat komt en dezelfde richting uit wil.”

“Moet er echt een serieus ongeval gebeuren of een slachtoffer vallen vooraleer er iets aan de onveilige situatie wordt gedaan?”

“Duidelijker kan toch niet”, gaat Wim Vancauwenberghe verder. “Er zijn ook veel autobestuurders die wel de verkeersregels correct toepassen, gevoelig vertragen bij het naderen van de knipperenlichten en voorrang verlenen zoals het hoort. Het zijn de anderen die mij zorgen baren. Moet er echt een serieus ongeval gebeuren of een slachtoffer vallen vooraleer er iets aan de onveilige situatie wordt gedaan? Weg met de knipperlichten en terug naar de gewone verkeerslichten. De oplossing is poepsimpel.”

Vlotter verkeer

“Er zijn inderdaad bestuurders die een overtreding maken,” beaamt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V), “maar gezien de nieuwe situatie, is het begrijpelijk dat mensen zich moeten aanpassen en dat kan even duren. We hebben geopteerd voor oranje knipperlichten omdat alle verkeer vanuit de richting Harelbeke nu via de Hoogstraat passeert en daar aan de verkeerslichten rechtsaf wil afslaan. Reken daarbij het verkeer vanuit de richting Beveren-Leie en vanuit de Hoogstraat en het werd een file van jewelste in de Rodenbachstraat.

Controles

“Het kruispunt is door de werken geen volwaardig kruispunt. De oranje knipperlichten zorgen voor vlotter verkeer en files blijven uit. Bij knipperlichten moet elke weggebruiker zich aan de gelden verkeersregels houden en dat vergt voor sommigen meer aanpassing dan anderen. Ik heb ook de politie gecontacteerd om op regelmatige basis controle te doen ter hoogte van deze knipperlichten. Deze aangelegenheid hebben we besproken met het schepencollege en we hebben beslist om deze situatie aan te houden zolang de werken duren.”