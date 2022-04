Knip Jules Lagaelaan in Roeselare voortaan (af en toe) ongedaan gemaakt

Sinds maandagmiddag kun je opnieuw door aan de Jules Lagaelaan in Roeselare. Weliswaar enkel richting Beversesteenweg en tijdens de daluren.

Tijdens de daluren krijgt het autoverkeer voortaan in één richting doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting Beversesteenweg. Zo krijgt wie uit het zuiden van Roeselare komt een extra mogelijkheid om richting het noorden van de stad te rijden.

Maatregelen

Om die nieuwe beweging in combinatie met de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en busverkeer op een veilige manier te organiseren, worden de nodige maatregelen genomen:

1. De proefopstelling is enkel toegankelijk binnen bepaalde tijdsvensters in daluren, dus op momenten wanneer er geen schoolgaand verkeer is en er geen extra drukte ontstaat van aan- en wegrijdende bussen. Concreet zal je de doorgang kunnen nemen ’s nachts (18.30 tot 7 uur) en in de daluren:

2. De proefopstelling kan enkel in één richting worden gebruikt, komende van de Jules Lagaelaan in de richting van de Beversesteenweg. Niet omgekeerd.

3. Doorrijden is niet toegestaan voor het zwaar gemotoriseerd verkeer.

4. Er komt een verkeerslicht in de Jules Lagaelaan ter hoogte van het busstation. Dit licht wordt uiteraard ook afgestemd op de reeds bestaande lichtenregeling aan de Ardooisesteenweg.

5. Er komt een slagboom die omlaag blijft tijdens de spitsuren, dus de momenten waarop de doorgang niet toegelaten is.

6. De huidige ANPR-camera blijft behouden in functie van handhaving.

7. Er wordt een zone 30 ingevoerd op het busstation en in de Jules Lagaelaan