Klachten over openstaande Brugse bruggen tijdens het spitsuur

Volgens het Brugse gemeenteraadslid Dolores David (Vooruit) respecteren de bruggenwachters van de Vlaamse Waterweg de spertijden niet: “Ik krijg steeds meer klachten van Bruggelingen, die op de ring in het spitsuur voor een open brug staan.”

Sedert september 2014 hebben de Stad Brugge en de Vlaamse Waterweg een ‘herenakkoord’ om de tien bruggen langs de ringvaart tijdens de ochtend- en de avondspits niet te openen voor het scheepvaartverkeer. In de hoop om de files langs de invalswegen niet nog te vergroten.

Spertijden

Concreet betekent dit dat tijdens de werkweek, van maandag tot en met vrijdag, de bruggen niet mogen openstaan van 7.30 tot 8.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Op woensdag mogen de bruggen ook niet opgetrokken worden tussen 11.50 en 12.30 uur, met uitzondering van de juli en augustus. In het weekend gelden er geen spertijden.

Gemeenteraadslid Dolores David (Vooruit) heeft tal van klachten gekregen van boze Bruggelingen die in die spertijd voor een open brug stonden: “Zelfs voor plezierbootjes! Het feit dat de Krakelebrug defect is, zorgt voor nog meer files.”

Negen klachten

Het misnoegde rode raadslid interpelleerde het stadsbestuur over dit nijpend probleem tijdens de gemeenteraad maandagavond. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) verzekert de Vlaamse Waterweg dat dit gentlemen’s agreement wel nageleefd wordt: “Officieel zijn er jaarlijks amper vijf à tien klachten over openstaande bruggen in de spits. Dit jaar zijn er al negen klachten binnen gekomen bij de Vlaamse Waterweg.”

“Wegens de defecte Krakelebrug is de spertijd voor de Boudewijnbrug met een half uur verlengd. Bovendien is overeengekomen dat de Boudewijnbrug nooit samen met de Dampoortsluis mag afgesloten worden voor het autoverkeer.”