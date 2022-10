Kinderen VBS De Krekel leren gevaren van landbouwvoertuigen inschatten: “Heel belangrijk dat kinderen weten waar ze veilig zijn”

Bijna een derde van alle ongevallen met landbouwvoertuigen gebeurde vorig jaar in West-Vlaanderen. Eén op drie slachtoffers is een zwakke weggebruiker. In de provincie loopt nu een project dat kinderen – via een educatieve leskoffer – leert hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen. Leerlingen van VBS De Krekel in Roesbrugge, deelgemeente van Poperinge, gingen vrijdagmorgen op bezoek bij landbouwer Kris Veramme om hun kennis in de praktijk toe te passen en leerden de draaihoek en dode hoek van een tractor met ploeg inschatten.

In de educatieve leskoffer hadden de kinderen van basisschool De Krekel in Roesbrugge al geleerd over de dode hoek bij een landbouwvoertuig. “Bij de koffer hoort ook een Virtual Reality-bril waarmee ze in de klas al konden oefenen. Binnen het project ‘Dorp in de kijker’ wil de Landelijke Gilde alle verenigingen verenigen. In kader van het project werd een samenwerking met VBS De Krekel op poten gezet waarbij we de kinderen willen laten kennismaken met zwaar landbouwverkeer aan de hand van verschillende oefeningen. Op de hoeve van Kris Veramme langs de Waaienburgseweg konden de leerlingen omzetten in de praktijk wat ze hadden geleerd met de educatieve leskoffer”, zegt Bart Recour van de Landelijke Gilde.

“We wonen in een landelijk gebied, daarom is het ook belangrijk dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Met aangepast materiaal leerden de kinderen kennismaken met het verkeer en het omgaan met zwaar landbouwverkeer. Dode hoek van een aardappelmachine, draaihoek van een tractor met ploeg… De kinderen van 8 tot 12 jaar kregen de kans om het zelf in te schatten en daarna werd gedemonstreerd of ze met hun inschatting ook veilig zouden zijn als ze zich effectief in het verkeer zouden begeven.”

Leerlingen van VBS De Krekel in Roesbrugge gingen vrijdagmorgen langs bij landbouwer Kris om de gevaren van landbouwvoertuigen te leren inschatten. © LBR

Zwaar verkeer

Het aantal ongevallen waar landbouwvoertuigen bij betrokken zijn, vertoont een voorzichtig dalende trend. Toch zijn de cijfers nog steeds te hoog. In West-Vlaanderen, als grootste landbouwprovincie, vallen de meeste slachtoffers met landbouwvoertuigen. In 2021 vielen 42 van de 142 slachtoffers – bijna 30 procent – in West-Vlaanderen. Dertien van deze slachtoffers, of 1/3 van het totaal aantal West-Vlaamse slachtoffers, waren zwakke weggebruiker. Dit jaar werden al 25 ongevallen waaronder één dodelijk ongeval en zeven ongevallen met een zwaargewond slachtoffer in West-Vlaanderen gerapporteerd. Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen de slechtste cijfers.

“Vanmorgen stond ik de kinderen op te wachten aan het zebrapad. Ik telde 14 zware toestellen van landbouwvoertuigen tot vrachtwagens. Voor, achter en tussen waren er kinderen op de fiets. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen bewust zijn van de gevaren en dat ze weten hoe ze zich veilig kunnen begeven in de buurt van landbouwvoertuigen”, zegt Geert Six, directeur VBS De Krekel.

Sensibilisering

Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V) kwam een kijkje nemen op de hoeve van Kris. “Dergelijke projecten kunnen we alleen maar toejuichen in onze landelijke streek. Sensibilisering bij zowel bestuurders als andere weggebruikers blijft nog altijd hard nodig,” zegt parlementslid Loes Vandromme. “Heel wat fietsers en voetgangers kennen de gevaren van zware landbouwvoertuigen niet meer. Anderzijds moeten chauffeurs van grote machines zich ook bewust zijn van de zeer kwetsbare positie van zwakke weggebruikers.”

