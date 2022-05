Kinderen onder 16 jaar mogen de e-step niet meer op

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag unaniem het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel dat het gebruik van elektronische steps in het verkeer regelt. Er komt een leeftijdsgrens van 16 jaar en e-steps mogen niet op het voetpad rijden.

Elektrische steps of e-steps maken steeds meer deel uit van het straatbeeld, zeker in de grote steden. Maar het toenemend aantal ongevallen met de snelle steps baart zorgen: gebeurden er in 2019 nog 50 letselongevallen met een elektrische step, waren dat er in 2021 al meer dan 1.000, blijkt uit cijfers van verkeersinstituut VIAS.

Conflicten met voetgangers

Meestal is er bij die ongevallen geen derde partij betrokken, maar omdat elektrische steps op het voetpad mogen rijden – in principe stapvoets, maar dat valt moeilijk te controleren – is er wel sprake van conflicten met voetgangers, wat in het beste geval tot frustratie leidt.

Met het wetsvoorstel van Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke komen er nu verkeersregels voor elektrische steps. Het voorstel voert een minimumleeftijd van 16 jaar in, tenzij in verkeersvrije situaties zoals leefstraten.

Geen passagier

Daarnaast wordt het verboden om de steps te gebruiken op het voetpad en mag er geen passagier meer worden vervoerd. De tekst voorziet daarnaast nog regels rond verlichting, remmen en parkeren.