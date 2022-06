Kinderen jonger dan 16 mogen niet meer op elektrische steps, behalve op de zeedijk

Vanaf 1 juli mogen kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar niet meer rijden met een elektrische step. Behalve in de voetgangerszones of op de zeedijk. “Daar mogen kinderen wel nog rijden met een elektrische step, maar stapvoets”, zegt het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Verder moet je met de elektrische steps verplicht op het fietspad rijden en mag je niet meer met twee of meer personen tegelijkertijd op een step.

Wie jonger is dan 16 jaar, mag vanaf 1 juli niet meer met een elektrische step rijden op de openbare weg. In bepaalde voetgangerszones, zoals speelstraten en op de zeedijk mogen kinderen jonger dan 16 jaar wel nog met elektrische steps rijden. “Daar mogen er ook fietsen fietsen. Maar de steps moeten dan net zoals de fietsers stapvoets rijden. Vaak zijn dat ook de omgevingen, die net iets veiliger zijn voor kinderen”, klinkt het bij het kabinet van minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD).

In Oostende was er al een snelheidsbeperking voor de elektrische steps. “Verkeersveiligheid is voor ons ontzettend belangrijk. Daarom mochten de elektrische steps in Oostende maximum 18 km/u rijden in plaats van de gebruikelijke 25 km/u. Maar nu zal dat dus nog wat trager zijn op de zeedijk”, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

Geen extra passagier & verboden op het voetpad

Die extra regels zijn nodig volgens het kabinet, omdat er te veel ongevallen gebeuren met elektrische steps met zware gevolgen. “We hebben dezelfde minimumleeftijd van 16 jaar genomen voor elektrische steps, zoals bij lichte bromfietsen. Want pas vanaf die leeftijd pas ken je de verkeersregels voldoende”, besluit kabinet Mobiliteit.

Het is vanaf dan ook verboden om een tweede passagier mee te nemen op een elektrische step. Ook steppen op het voetpad zal verboden zijn. De steppers moeten zich aan dezelfde regels houden zoals fietsers. Als er dan geen fietspad is, moeten ze op de rijbaan rijden.