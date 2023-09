KIJK – Voetbalclub Bulskamp zet ludiek filmpje online om gigantische omleiding aan de kaak te stellen

Doordat er momenteel drie openbare werken in de buurt van Bulskamp plaatsvinden moeten de dorpsbewoners 12 kilometer rondrijden om in Veurne te geraken. Om dat te verduidelijken, maakte de lokale voetbalclub White Star Bulskamp een ludiek filmpje… dat ook wel serieus genomen mag worden.

Op de tonen van het lied ‘Opzij opzij opzij’ van Herman van Veen en met hier en daar een West-Vlaamse verkeerstip heeft voetbalclub White Star Bulskamp in een filmpje van twee minuten de kilometerslange omleiding in beeld gebracht. “We hebben het vooral ludiek bedoeld maar er is meer”, reageert bestuurslid Annelies Gunst.

“Onze vereniging telt 110 spelers. Daarvan wonen er liefst 73 niet in Bulskamp. Ze komen van Beauvoorde, Veurne, Houtem, Alveringem, Diksmuide, De Panne, Koksijde, Lo-Reninge en Nieuwpoort. Voor de ouders die niet van Bulskamp zijn willen we zo visualiseren hoe ze ons dorp kunnen verlaten. Ook voor de bezoekende ploegen is dat nuttig. Ik geef toe dat we ook willen aantonen hoe belachelijk ver we moeten omrijden.”

Veiligheid voorop

Intussen heeft het stadsbestuur van Veurne een officieel persbericht verstuurd waarin het onderlijnt dat de huidige omleiding van kracht blijft. “Het voorstel van de handelaars is niet realistisch”, staat er in het bericht. “Het verkeer door de Pastorijweg sluizen zou te gevaarlijk zijn omdat alle doorgaande verkeer er dan zal doorrijden terwijl we in dat smalle straatje net de fietsers een veilige weg willen geven naar Veurne. Nu hebben we twee veilige uitgangen via de Beauvoordestraat en de Boonakkerstraat. Via die omleiding ben je tien minuten extra op weg om naar Veurne te rijden.”

Hoe zat het ook weer?

De rioleringswerken in de Bulskampstraat zijn begin deze maand gestart. Maandag begon dan ook nog eens een nieuwe fase van de heraanleg van de N8. Dat betekent dat je, als je Bulskamp wilt verlaten, naar die N8 moet rijden en daar eerst richting Alveringem moet om aan de gearceerde rotonde bij De Nieuwe Herberg rechtsomkeer te maken. Zo kan je langs een ventweg naar het stadscentrum van Veurne. Dat is 12 kilometer omrijden. De handelaars vragen om van de Pastorijweg, die binnen een paar weken afgewerkt moet zijn, een fietsstraat te maken maar dat vindt het stadsbestuur niet veilig genoeg. Die weg blijft voorlopig één voor plaatselijk verkeer. (GUS)