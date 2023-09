KIJK – Oude vrouw houdt zich vast aan binnenkant van slagboom terwijl trein passeert: “Levensgevaarlijke situatie”

Op sociale media doet er een filmpje de ronde van een oudere vrouw, die zich vasthoudt aan een slagboom terwijl de trein achter haar doorrijdt. De oudere vrouw wilde met haar man nog een spoorweg in De Panne oversteken toen de slagbomen al dicht waren, maar raakte niet voorbij de laatste slagboom. Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en veel mensen reageren geschokt. “Dit is absoluut verboden, van zodra het licht op rood gaat en de slagbomen neergaan moet je op veilige afstand én aan de juiste kant van de slagbomen staan”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Woensdag verscheen er een er een filmpje op sociale media van een oude vrouw, die aan de binnenkant van een slagboom staat in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne terwijl de trein passeert. Toen het belsignaal begon probeerden een vrouw en haar man nog vlug de spoorweg over te steken.

Lees verder onder de video:



Bij de tweede slagboom, die al was neergelaten, ging het wat minder vlot. “Haar man kon nog naar de andere kant van de slagboom wandelen. Maar de vrouw, die niet goed te been was en met een rollator wandelde kreeg die niet onder de slagboom door. Dus besliste de dame om te blijven staan en zich vast te houden tot de trein gepasseerd was”, vertelt een omstaander, die het zag gebeuren. “Oversteken na een belsignaal doe je toch niet? En zeker niet als mindervalide persoon.”

“Als de trein vlugger had gereden, had dit voor de vrouw helemaal anders kunnen aflopen”

“Ik was zelf heel geschokt en verbaasd toen ik het filmpje te zien kreeg”, vertelt zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “Zo’n beelden jagen angst aan. Want dat is een levensgevaarlijke situatie en het is ook absoluut verboden. De trein rijdt nu wel stapvoets achter haar, maar voor hetzelfde geld reed die trein aan een hoge snelheid en kwam de rouw ten val. Dit had veel erger en zelfs dodelijk kunnen aflopen.”

Regels overtreden

Volgens de verkeersregels is het absoluut verboden om een spoorweg over te steken van zodra de alarmbellen beginnen te rinkelen, het licht op rood springt en de slagbomen naar beneden gaan. “Ook al is het nu goed afgelopen, toch keuren we dit ten zeerste af. Het is niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Je blijft ook best altijd op een afstand van de slagbomen, aan de juiste kant natuurlijk. Dat is voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor die van de mensen op de trein.”

“Boetes voor zo’n overtreding kunnen oplopen tot duizenden euro’s en in bepaalde gevallen ook een intrekking van het rijbewijs”

Op een overtreding bij een spoorweg staan er ook hoge boetes uitgeschreven. “De politie zal natuurlijk deze zaak verder moeten onderzoeken, dit is niet onze bevoegdheid. Maar zo’n boetes kunnen gaan van ongeveer honderd euro tot zelfs duizend en in bepaalde gevallen ook het intrekken van een rijbewijs.

Blijven sensibiliseren

“Als spoorwegbeheerder moeten wij blijven sensibiliseren”, gaat Frédéric verder. “Vorig jaar zijn er 32 ongevallen gebeurd aan een overweg, waarbij er 11 dodelijke slachtoffers vielen. Dat is bijna maandelijks een dodelijk ongeval. We zien ook de laatste tijd veel te veel van die filmpjes opduiken. Daarom willen we mensen ook vragen als ze zoiets zien dat je die mensen daarop aanspreekt en hulp verleent als omstaander om zo’n gevaarlijke situaties te vermijden.”

“Spreek mensen erop aan of verleen hen hulp wanneer je zo’n gevaarlijke situaties ziet”

“Wat ons ook opvalt is dat 70 procent van de ongevallen, die overwegen gebeurt, is met buurtbewoners uit de betrokken of naburige gemeenten. Zij denken dat ze de lokale situatie kennen en nog vlug kunnen oversteken. Maar dat is een vals veiligheidsgevoel. Je moet altijd de signalisatie respecteren”, besluit Frédéric.