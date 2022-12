Kersttram rijdt uit tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Vrijwilligers van TTO-Noordzee vzw uit De Panne versierden twee mobiele erfgoedtrams van De Lijn als Kersttrams. Beide werden feestelijk uitgedost met sfeervolle kerstlampjes. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar kunnen bezoekers meesporen met de Kersttram.

Twee historische Standaard-Kusttrams van de NMVB uit de jaren 30, sfeervol aangekleed met kerstverlichting, zullen op 26, 27, 28, 29 en 30 december heen en weer sporen tussen De Panne en Koksijde.

Ze vertrekken vanuit de oude tramstelplaats, Loskaai 15 in De Panne telkens om 15, 16, 17 en 18 uur. De rit duurt ongeveer een 40-tal minuten en je kunt de kerstsfeer én de zeelucht tussen De Panne en Koksijde opsnuiven. Een ritje kost 4 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar mogen gratis mee.

Tickets zijn te koop in de oude tramstelplaats of op de Kersttram zelf (geen voorverkoop). In de oude tramstelplaats zijn ook de overige mobiele erfgoedtrams van De Lijn te bewonderen, loopt een tentoonstelling en kunnen bezoekers zich opwarmen aan lekkere warme dranken.