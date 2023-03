Katelijnestraat in Brugge wordt vanaf 1 juli 2023 autoluw

Vanaf 1 juli 2023 treden in de Brugse binnenstad een aantal nieuwe verkeersmaatregelen in voege. De Katelijnestraat wordt elke dag autoluw tussen 13 en 18 uur. Enkel voertuigen uit een welomschreven doelgroep en die zich bij de Stad registreerden, zullen dan de straat in kunnen. De Stad plant een ruime communicatiecampagne om alle betrokkenen tijdig te informeren.

Sinds 15 juli 2022 is de Steenstraat elke dag van 13 tot 18 uur autovrij. Dit betekent dat slechts een beperkt aantal gemotoriseerde voertuigen toelating heeft om hier toch door te rijden. Het gaat om aannemers (in het bezit van een politievergunning) die werkzaamheden moeten uitvoeren in deze straat, stedelijke reinigingsdiensten, hulpdiensten, koetsen en medicijnenvervoer. Marktkramers en geldtransporten hebben doorgang tot 14 uur.

Op zaterdag en zondag zijn de Geldmuntstraat, Zuidzandstraat en Noordzandstraat van 13 tot 18 uur autoluw. De groep voertuigen die doorgang heeft, is ruimer dan die in het autovrij gebied.

Katelijnestraat

Vanaf 1 juli 2023 voert de Stad enkele bijkomende maatregelen in. De Katelijnestraat wordt vanaf dan elke dag van 13 tot 18 uur autoluw. Ook hier behoudt eenzelfde groep voertuigen als in de Geldmuntstraat, Zuidzandstraat en Noordzandstraat doorgang.

De doelgroepen met toegang tot de autoluwe straten worden vanaf 1 juli uitgebreid. Zo zullen alle bewoners die in het autoluw gebied wonen, maar ook de huurders en eigenaars van een garage hun voertuigen bij de stad kunnen registreren. Ook zorgverstrekkers, erkende mantelzorgers en taxi’s met een bestemming in het gebied kunnen binnen. Nutsmaatschappijen in functie van een dringende herstellingen, medische leveringen of dringende interventies zijn ook toegelaten.

Dynamische toegangscontrole

Controle op de naleving van deze maatregelen zal gebeuren aan de hand van dynamische toegangscontroles. Dit zijn camera’s die automatisch de nummerplaten van voertuigen scannen en nagaan of deze voertuigen al dan niet het recht hebben om in het autoluwe stadsdeel te rijden. Deze camera’s worden op 1 juli 2023 in werking gesteld.

De invoering van deze nieuwe maatregelen creëert vanaf 1 juli 2023 een autoluw gebied in een deel van de historische binnenstad, opgedeeld in drie zones. Voertuigen met een bestemming in een van deze drie zones – bijvoorbeeld inwoners met een domicilie of garage in deze zone – dienen telkens een specifieke aanrijroute te volgen.

Communicatie

Volgens burgemeester Dirk De fauw bekrachtigt het stadsbestuur de invoering van deze nieuwe regeling met een uitgebreide communicatiecampagne: “We contacteren tijdig alle Bruggelingen op wie de regeling een impact heeft. We laten deze mensen weten of ze al dan niet recht hebben op een vergunning en hoe ze die kunnen aanvragen. Verder organiseren we voor bepaalde doelgroepen infoavonden, zorgen we voor een helder overzicht op onze online kanalen en zullen we met een ruime promotiecampagne de vele voordelen van de regeling extra in de kijker zetten.”