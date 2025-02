Kafka in Izegem, bromfietsers mogen er niet over centrumbrug: “Verkeersborden vergeten weg te halen”

“Kafka in Izegem”. Zo omschrijft Vooruit-Groen-gemeenteraadslid Hannes Vanderstraeten de huidige situatie voor bromfietsen op de Centrumbrug van Izegem. “Ondoordachte maatregelen zorgen er voor dat je er niet meer met een klasse B-bromfiets over mag rijden”, klinkt het.

“Volgens de wegcode hebben bestuurders van bromfietsen klasse B op wegen met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur of lager de keuze om te rijden op de rijbaan of het fietspad”, zegt Hannes.

Omrijden of duwen

“Tenzij met verkeersborden één van de opties wordt verboden. Na aanleg van het brugpark heeft de vorige meerderheid ervoor gekozen om met verbodsborden alle (brom)fietsen te verbieden op de rijbaan te rijden, dus moesten ze het fietspad gebruiken.”

“Een paar weken terug heeft de nieuwe bestuursploeg echter beslist dat ze bromfietsen liever niet op het fietspad zien en daarom hebben ze verbodsborden op het fietspad over de brug geplaatst, maar zonder de bestaande verbodsborden voor de rijbaan weg te nemen. Op deze manier moeten bromfietsen nu ofwel omrijden tot aan de brug van Emelgem of Kachtem of hun bromfiets te voet over de Centrumbrug duwen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn.”

Nog gekker

“Het wordt nog gekker als je de situatie ter plaatse gaat bekijken. Zo staan de verbodsborden op de brug, maar niet onderaan aan het fietspad die komt van aan de Prins Albertlaan. Bromfietsen klasse B mogen dus langs deze fietspaden de brug oprijden, maar mogen dan niet meer verder over de brug. Op deze manier creëer je verwarring en juridische onzekerheid voor de weggebruiker.”

In functie van veiligheid

“Beneden de brug aan beide kanten stond een D7 (bromfietsers B toegelaten) Halverwege de brug in beide richtingen stond een D9 (bromfietsers B niet toegelaten)”, schetsen schepen van Openbare Werken Bruno Lambert en burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) de situatie.

“Dat wilde dus zeggen dat wettelijk de bromfietsers mochten starten maar aan het bord D9 moesten terug keren. Nu hebben we beslist om de bromfietsers B enkel op de weg te laten rijden en niet meer op het fietspad, in functie van de veiligheid. Maar een kleine vergetelheid was het bord om de brug op te rijden over de spoorweg. Op zich mochten er dus sowieso geen bromfietsers klasse B over.”

“We gaan dus het verbod voor brommers aan beide kanten van de brug opheffen. Dan kunnen ze via de Vijfwegn en de achterkant van het station (oprit Prins Albertlaan) naar boven. Daarnaast komt er nog een verbodsbord voor brommers Klasse B aan het fietspad bij Penta Reizen.”

Commissie

Vooruit-Groen hekelt ook dat dergelijke ingrepen niet eerst op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit komen. “Maar er zijn zelfs nog geen data voor de eerste vergaderingen bekend”, klinkt het. De stad countert: “De samenstelling van de commissies gebeurt pas op de gemeenteraad van februari, dus konden we er nog geen eerder samen roepen”, zegt Bruno Lambert.

“We gaan de commissies voortaan ook acht keer per jaar en niet zes keer, zoals in het verleden gebeurde, samenroepen. Zodat er zeker genoeg inspraak van de leden is. Dit kadert in een opwaardering van de raden.”