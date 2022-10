Jongeren met visuele beperking wandelen door Brugge voor Dag van de Witte Stok

In het kader van de internationale ‘Dag van de Witte Stok’ wandelden leerlingen van de school voor blinde en slechtziende jongeren Spermalie een traject doorheen de Brugse binnenstad. Met deze actie willen ze aandacht voor de nog altijd vele hindernissen op hun pad.

Een groepje jongeren en hun begeleiders van de afdeling voor blinden en slechtzienden van Spermalie verzamelden vrijdagmorgen om 9 uur aan de Potterierei, nabij de school, voor een wandeling doorheen de binnenstad van Brugge. Met deze wandeling vragen ze aandacht voor wat mensen met een visuele beperking allemaal te verduren krijgen in het verkeer.

De route ging langs de Langerei, het Jan Van Eyck plein, de stadsschouwburg, over de markt, door de Steenstraat zo richting het Zand. Daar namen de jongeren de bus naar het stationsplein, waarna ze het plein en het station nog wat verder verkenden. Hierna namen ze de bus terug naar het Zand en van daaruit keren ze via de zelfde weg terug richting Spermalie.

Afstand bewaren

“Er zijn nog altijd mensen die niet of niet goed weten wat een witte stok is en waarvoor die dient”, zegt een van de jongeren met een visuele beperking. “Voor onwetende fietsers bijvoorbeeld kan dat zowel voor ons als voor hen gevaarlijk worden; als die stok in hun staken terecht komt. Het is dus belangrijk dat andere weggebruikers beseffen dat ze best de nodige afstand bewaren.” Andere jongeren wijzen er op dat er in de zone 30 in de binnenstad meestal geen zebrapaden zijn om veilig over te steken; wat het er dus zeker niet gemakkelijker op maakt.

“De jongeren willen zelfstandig zijn en zich ook kunnen verplaatsen in de stad zoals iedereen dat kan”, zegt de begeleidende ergotherapeut Piet Verstraete. “Daarom is begrip en de nodige kennis bij andere weggebruikers zo belangrijk. En daarvoor vragen we met deze actie dus de nodige aandacht.”