Jona Lombaert staat met Fixbikes op toplocatie op de Batjes in Izegem: “Oude klanten begroeten en nieuwe verwelkomen”

Jona Lombaert (30) neemt met Fixbikes voor de derde keer deel aan de Batjes (16-18 juni) die dit jaar ook in het teken van de mobiliteit staan. “De Batjes zijn een event waar je bestaande klanten eens terugziet, maar ook nieuwe klanten kan maken”, weet hij uit ervaring.

Jona Lombaert had al ervaring in de sector toen hij halfweg augustus 2017 met Fixbikes startte in wat voorheen Cosini Bikes heette in de Vijfwegenstraat 5 in Emelgem. “Ondertussen hebben we al naam kunnen maken, ik ben na die zes jaar dan ook tevreden. Ik werk nog alleen, maar mijn vader helpt me soms bij de boekhouding”, zegt de zoon van Filip, voormalig gemeenteraadslid voor Groen in Izegem.

“Zelf ben ik ook een fervent fietser, ik ben lid van WTC De Boscrossers”

Bij Fixbikes kun je terecht voor de aankoop van een fiets, van elektrische over stads- tot kinderfietsen, mountainbikes en koersfietsen. En ook alle bijhorende accessoires. “Maar ook voor alle herstellingen. Mijn voordeur en etalage situeert zich in de Vijfwegenstraat, maar 90 procent van de mensen komt hier langs achter via de Lodewijk de Raetlaan. Zo kom je meteen ook in mijn werkplaats uit, handig als er een herstelling te doen is.”

Familie springt in de bres

Met Fixbikes nam Jona al twee keer deel aan de Batjes, een keer voor corona en een keertje postcovid. “De eerste keer stond ik in de Nieuwstraat, de tweede keer op de Korenmarkt.” De Nieuwstraat hoort nu niet meer tot het parcours. “En op de Korenmarkt zijn werken aan de gang. Maar over mij nieuwe plaats heb ik absoluut niet te klagen. Ik sta op de Grote Markt, vlak voor Elektro Vervaecke-Nollet. “Iedereen passeert daar wel eens en bovendien heb ik daar ook voldoende ruimte. Mensen die eens een fiets willen testen, kunnen een kort proefritje maken buiten het parcours. Dat kan omdat ik vlak aan de rand van het parcours zit.”

Zijn ouders en broer zullen Jona wat bijstaan op de drukke momenten. “Op de Batjes zie je bestaande klanten terug, die eens een goedendag komen zeggen. Maar je leert er ook nieuwe klanten kennen. De mensen kopen daarom niet meteen ter plaatse, maar de weken na de Batjes springen ze dan eens binnen in de winkel. We doen ook allerlei acties, kortingen op bepaalde modellen bijvoorbeeld.”

BK passeert voor de deur

Mobiliteit staat centraal op de Izegemse Batjes, Fixbikes krijgt dus een plaatsje met zicht op de wagens die op de Grote Markt staan. Ondertussen zijn de werken aan de centrumbrug bezig. “Maar daar ondervind ik eigenlijk weinig hinder van. De mensen weten me toch te bereiken.”

En straks passeert ook het BK wielrennen voor de deur van de fietsenzaak. “Ze passeren aan de voordeur, maar ook achteraan mijn zaak zal het peloton voorbij razen. Ze nemen hier de bocht. Zelf ben ik ook een fervent fietser, ik maak deel uit van de Boscrossers. Iedere zondag vertrekken we op de parking aan de muziekschool en in de zomer doen we daar ook nog tochtjes op woensdagavond bij.” Jona doet het allemaa tussen zijn drukke bezigheden door. “Het is hard werken, vaak tot na middernacht. Maar ik doe het nog altijd graag.”