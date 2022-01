“Je staat nooit meer voor open brug”

MIDDELKERKE Er lijkt eindelijk een oplossing in zicht voor de ellenlange files die er ontstaan aan Slijpeburg, de brug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, als de brug wordt opgehaald. Van de vijf voorstellen lijkt het er nu op dat de keuze gaat naar een tweede ophaalbrug zodat het verkeer nooit nog voor een open brug zal staan.

Slijpebrug is al jaren een ergernis voor zij die er voorbij moeten en vooral in de zomermaanden is dit het geval. Dan varen er niet alleen meer pleziervaartuigen, er is ook veel meer trafiek, aangezien de brug op de verbindingsweg ligt tussen de autosnelweg en Middelkerke centrum.

Enkele malen per dag wordt de Slijpebrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in Middelkerke geopend om er vaartuigen, in de zomer vooral pleziervaartuigen, te laten voorbijvaren. De brug ligt op het traject tussen de autosnelweg en Middelkerke centrum. Het openen van de brug zorgt niet enkel voor ellenlange files en ergernis bij de auto- en andere bestuurders, maar ook de hulpdiensten staan op die momenten geblokkeerd. Er is al jaren sprake om dat te verhelpen en er werden al diverse voorstellen op tafel gelegd en er opnieuw afgeveegd. Nu lijkt een oplossing in zicht. “Wij waren voorstander van een tunnel onder het kanaal, maar dat lijkt nu niet haalbaar. Er zou een te lange in- en uitrit moeten worden voorzien, gegraven worden tot op een diepte van 14 meter en de kostprijs is met 40 miljoen euro ook te hoog. Een tunnel is dus niet realiseerbaar”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker.

“We opteren nu voor een tweede ophaalbrug aan de Oostkant van de huidige brug. De afstand tussen de twee bruggen moet minstens 173 meter zijn, er zal worden nagegaan waar de brug het best wordt geïnstalleerd. Door het plaatsen van een tweede brug zal men nooit nog, uit geen enkele richting, voor een open brug staan. Via een rondpunt in de Spermaliestraat, een eindje over de brug, zal een nieuwe weg worden aangelegd naar de randparking in de Westendelaan in Middelkerke en daardoor zal de Spermaliestraat ontlast worden van het verkeer. Aan dat rondpunt zal aangeduid worden welke brug op dat moment geopend is en niet gebruikt kan worden. De randparking zal ook worden uitgebreid en er komt nog een nieuwe randparking. Het probleem is dat er zoveel verschillende diensten en de provincie bij betrokken zijn en zij moeten allemaal hun goedkeuring geven. Dit dossier is een van onze prioriteiten”, benadrukt de burgemeester.