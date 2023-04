Janos Braem vindt foutje in Brugs parkeerbeleid: ex-Bruggelingen behouden hun parkeerkaart

Op navraag van Brugs gemeenteraadslid Janos Braem (Groen) blijkt dat heel wat Bruggelingen na een verhuis uit de binnenstad hun parkeerkaart voor de binnenstad automatisch behouden. In een antwoord op de schriftelijke vraag van het Groen-raadslid staat te lezen dat inwoners zelf moeten aangeven wanneer ze de stad verlaten, en dat dan pas hun parkeerkaart geschrapt wordt. Het Brugs stadsbestuur is volop bezig om dit foutje weg te werken. Groen Brugge eist aanpassingen aan het parkeerbeleid.

De bal ging aan het rollen toen Janos Braem, zelf inwoner van de Brugse binnenstad maar zonder auto, een brief in de bus kreeg naar aanleiding van de Autoloze Zondag in september 2022. Die brief was gericht aan de vorige bewoners – die daar nota bene al drie jaar niet meer woonden.

“De Stad deelde hen mee dat ze die ene dag met de auto niet overal zouden kunnen rijden”, vertelt Janos Braem. “Pas nu komt aan het licht wat er aan de hand is. Het gaat om een technisch probleem, want het rijksregisternummer (en dus het adres) is niet gekoppeld aan het systeem van de parkeerkaarten. Zo blijven bewoners die misschien al jaren niet meer in de binnenstad wonen – al dan niet bewust – hun parkeerkaart behouden.”

Software

Inmiddels heeft Brugs burgemeester Dirk De fauw al herhaaldelijk aangedrongen bij de firma die verantwoordelijk is voor het softwareprogramma waarin Brugge de parkeervergunningen beheert: “Er is eindelijk vooruitgang te melden. Het technische probleem hield in dat het onmogelijk was om een rijksregisternummer in te voeren bij een aanvrager van een vergunning.”

“Dit zorgde er ook voor dat er geen controle aan het lokale bevolkingsregister mogelijk is, waardoor mensen die niet langer gedomicilieerd zijn op een adres niet uit het systeem gehaald konden worden, behalve als ze dit zelf aangaven.”

Stappenplan

“Ondertussen is er een stappenplan opgezet met de firma om deze problematiek op te lossen. In eerste instantie zal de foutmelding die er voor zorgde dat er geen rijksregisternummers ingevoerd konden worden aangepakt worden. Dit is voorzien tegen het einde van maart. Tegelijkertijd zullen de huidige gebruikers zonder rijksregisternummer gefilterd worden.”

“Deze lijst zal dan aangevuld worden met gegevens uit het lokale bevolkingsregister. Op deze manier zouden alle toekomstige en bestaande vergunningshouders in het systeem moeten zitten met een correct rijksregisternummer.”

“Tegen eind april zou dit probleem eindelijk opgelost moeten zijn zodat wij de database kunnen filteren en een correct overzicht hebben van de geldige parkeervergunningen”, aldus Dirk De fauw.

Parkeerbeleid

Groen Brugge vindt dat het parkeerbeleid in het centrum dringend moet herzien worden. “De parkeerdruk in onze mooie historische binnenstad is veel te groot. Er is in het centrum gewoon geen plaats voor al die wagens. Er dringen zich echt een aantal maatregelen op”, vervolgt Janos Braem.

“Het niet meer toekennen van bewonerskaarten aan Bruggelingen die verhuizen uit het centrum is een evidente. Daarnaast kunnen we ook de derde en vierde parkeerkaart afschaffen en de parkeerduur voor bezoekers tot 2 uur beperken”, aldus het oppositieraadslid, die dit dossier ook al aankaartte tijdens de Brugse gemeenteraad.

Het Brugs stadsbestuur is alleszins niet van plan om de parkeerduur te beperken. Dit is enkele jaren geleden verdubbeld, op vraag van de horecasector. De bovengrondse parkeertijd opnieuw terugdringen naar maxuimaal twee uren zou nefast zijn voor de lokale middenstand: wie uit gaat eten in een restaurant in de Brugse binnenstad is snel meer dan twee uren kwijt.

Fietsnietjes

Volgens Janos Braem nemen de vele auto’s kostbare plaats in van fietsenstallingen: “Duizenden Bruggelingen in de binnenstad hebben geen plaats om hun fietsen op straat te parkeren. Hun eigen huis is te klein en het voetpad moet natuurlijk vrijgehouden worden voor voetgangers.”

“De Stad plaatst echter maar mondjesmaat extra fietsnietjes ten koste van parkeerplaatsen. Onze binnenstad moet een plek zijn waar het aangenaam leven is, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en zitbanken”, besluit het Brugs oppositieraadslid.