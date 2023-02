Jaagpad ter hoogte van firma Laebens ten laatste begin volgende week weer open

Op het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk werden enkele weken geleden twee poorten geplaatst. Op die manier wil men ongevallen vermijden met fietsers ter hoogte van de laadkaai van de firma Laebens. De manke signalisatie en communicatie stoot veel inwoners tegen de borst. De gemeente maakte zich nu sterk dat het jaagpad tegen ten laatste begin volgende week weer open zal zijn.

Laebens Logistics is bezig met infrastructuurwerken met het oog op de inrichting van een overslagcentrum, wat meer vervoer op de waterweg moet stimuleren en het drukke verkeer op onze harde wegen zou moeten helpen ontlasten. Omdat de firma Laebens deels gelokaliseerd is langs het jaagpad is enige hinder tijdelijk onvermijdelijk en moet het jaagpad ook tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten. Vanuit de gemeente wordt aangedrongen om in de mate van het mogelijke deze periode zo kort mogelijk te houden. “De openbare veiligheid primeert en op dat vlak mogen er geen risico’s genomen worden”, klinkt het bij burgemeester Doutreluingne. “Vandaar het tijdelijk afsluiten van het jaagpad, ook al brengt dit voor onze fietsers en voor onze schoolgaande jeugd tijdelijk minder rijcomfort met zich mee.”

Werfhekkens

De infrastructuurwerken zullen afgerond zijn tegen eind april of begin mei. Daar het jaagpad evenwel door fietsers druk gebruikt wordt, heeft burgemeester Doutreluingne aangedrongen om die periode enigszins in te korten, uiteraard in de mate van het mogelijke. “De firma Laebens heeft hiervoor de nodige aandacht beloofd en zal hierop aandringen bij haar aannemers. In afwachting zal vermoedelijk tegen het einde van deze week en in elk geval tegen het begin van volgende week de volledige strook waar de infrastructuurwerken gebeuren evenwijdig met het kanaal afgeboord worden met werfhekkens. Zodra de tijdelijke omheining met werfhekkens geplaatst is, zal het doorlopend verkeer op het jaagpad opnieuw mogelijk zijn.”

Paalfunderingen

Toch zal het jaagpad nadien weer enkele weken afgesloten worden, omdat er paalfunderingen geplaatst worden. “Dat zal onvermijdelijk opnieuw een onderbreking veroorzaken. Er zal permanent overleg zijn tussen de firma Laebens, de gemeente Zwevegem en de Vlaamse Waterweg om steeds de hinder zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te garanderen. Er zal ter zake in de toekomst ook, zo nodig, tijdig bijkomend gecommuniceerd worden.”