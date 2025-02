Izegems provincieraadslid ijvert voor Nederlandse aanvraag milieuvignet

De uitbreiding van het milieuvignet zorgde al voor wat beroering. Boetes voor onwetende overtreders werden meteen uitgeschreven en frauduleuze websites die een veel te duur vignet aanbieden schoten als paddenstoelen uit de grond. Ook kun je de Crit’Air-sticker tot op heden enkel via een Franstalige, Engelstalige of Duitse webpagina aanvragen, wat niet voor elke (West-)Vlaming even eenvoudig is. Daar hoopt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem verandering in te brengen.

Sinds 1 januari 2025 is het ook voor iedereen die de grens oversteekt naar metropool Rijsel verplicht om een milieuvignet aan te schaffen, net als in de vele andere zones in Frankrijk waar deze maatregel al langer of sinds kort geldt. Zo’n milieuvignet aanvragen kan via de officiële site van de Franse overheid en kost 3,11 euro, plus 1,8 euro verzendingskosten. Het vignet moet zichtbaar op de voorruit worden geplaatst, anders riskeert men een boete van 68 euro.

Steun

“Op die website kun je de Franstalige pagina enkel vertalen in het Engels of Duits. Dat is voor veel mensen bijzonder onhandig. Wie zoekt in het Nederlands, komt vaak op websites die de sticker aan een veel hogere kostprijs aanbieden. Dit kan niet de bedoeling zijn,” aldus Izegems provincieraadslid Himpe, die de zaak aankaartte bij het bevoegde Franse ministerie.

Martine Aubry, de burgemeester van Rijsel, was verwonderd dat er op de officiële website geen Nederlandstalige versie ter beschikking is en steunde volmondig de kritiek van Himpe, omdat net de Eurometropool een voorbeeld moet zijn van samenwerking tussen Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië. Intussen kreeg Himpe bevestiging dat er een brief gestuurd wordt naar de bevoegde instanties. “Ik hoop dat de website snel in orde gebracht wordt en dat de aanvraag van een milieuvignet zo een stuk eenvoudiger wordt voor de Vlamingen”, besluit het provincieraadslid.