Izegem past 250 verkeersborden aan in het centrum

Vanaf maandag 3 april geldt het nieuwe bereikbaarheidsplan in Izegem en worden onder meer enkele straten van rijrichting veranderd. Van schepen Caroline Maertens en communicatieverantwoordelijke Elke De Tavernier kregen we nog antwoorden op de vragen die bij ons leven.

Waarom dit plan?

Elke De Tavernier: “Misschien eerst nog eens aanstippen dat de werken aan de centrale brug sowieso moesten gebeuren.”

Caroline Maertens: “Dat was inderdaad de aanleiding maar we willen vooral ook de veiligheid verhogen door het gemotoriseerde verkeer volledig te scheiden van de fietsers en voetgangers. Ondertussen geven we onze pleinen op de Korenmarkt en de Melkmarkt een nieuwe en groenere look. De brug zou dus sowieso voor een jaar dichtgaan, dus leek ons dat nu het ideale moment.”

Wat met de communicatie?

Elke: “We zijn vorig jaar eigenlijk al begonnen met het participatietraject. Tijdens een infomarkt in De Leest kon iedereen die wou de plannen al inkijken en eventuele bezorgdheden en suggesties meegeven.”

Caroline: “Uit de bevindingen die daaruit kwamen en na gesprekken met de handelaars hebben we onder meer beslist om de knip aan de Korenmarkt niet te maken. Je zult dus voor het stadhuis in beide richtingen over de Korenmarkt kunnen blijven rijden.”

Elke: “Afgelopen week heeft elke Izegemnaar een brochure in de brievenbus gekregen waarin alles nog eens uit de doeken wordt gedaan.

Caroline: “Mensen kunnen via de routeplanner, die je kunt raadplegen via onze site, ook al hun route laten berekenen van punt a naar punt b, zowel tijdens als na de werken.”

Elke: “De bewoners van de straten waarvan de rijrichting verandert, hebben een brief met extra uitleg in de bus ontvangen. (Nieuwstraat en Marktstraat wisselen van rijrichting, in een stukje Brugstraat richting de markt verandert ook de rijrichting, in de Wijngaardstraat komt een knip, red.). Ook met de handelaars werd nog eens apart gecommuniceerd.”

Hoe zit het met de timing?

Caroline: “Maandag 3 april gaat het plan in. De dag ervoor is er nog de passage van de Ronde van Vlaanderen. Op maandag begint de aannemer; de brug zal dus afgesloten zijn. Aan de voet van de centrumbrug op de Korenmarkt komt een werfzone. Men zal ook gefaseerd werken en het is de bedoeling dat we zo vlug mogelijk kunnen zorgen dat er terrasjes mogelijk zijn aan die zijde van de Korenmarkt. Als stad suggereerden we die datum; het is de start van de paasvakantie en dus zullen er minder fietsers op de weg zijn. Zo zal het gemotoriseerde verkeer ook tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie. Ook de scholen kregen de communicatie die ze via Smartschool verder kunnen verspreiden.”

Hoe gaat dat allemaal praktisch?

Caroline: “We hebben een externe firma ingehuurd om dat mee te helpen realiseren. Vergeet niet dat er zowat 250 verkeersborden gewijzigd moeten worden. Sinds vorige week is men die al beginnen ophangen, weliswaar nog afgeplakt. Het zal alle hens aan dek zijn, maar die mensen garanderen ons dat het tegen maandagmorgen om 5 uur allemaal in orde zal zijn. Om 6 uur zal de aannemer de brug definitief afsluiten. Ook nog een aanstippen dat de verkeersborden altijd voorrang hebben op de markeringen op de grond in het verkeersreglement.”

Wat op maandagmorgen 3 april?

Caroline: “We weten dat het wat wennen zal zijn voor de mensen; het is opnieuw wat je weg zoeken. Maar we hebben ervoor gezorgd dat je te allen tijde met alle verkeersmodi kunt komen, waar dat vroeger ook het geval was. Aan onze politie is gevraagd om een extra oogje in het zeil te komen houden. Ook aan de navigatie-apps zoals Waze is de wijziging doorgespeeld; wie een recente gps in de wagen heeft, zal ook de juiste kant uitgestuurd worden.”

Elke: “Onze brochure viel enkel bij de Izegemnaars in de bus, voor de mensen van buiten Izegem – die uiteraard ook op onze site terechtkunnen – wordt op de invalswegen ook nog extra signalisatie geplaatst die wijst op de gewijzigde verkeerssituatie. En ook niet onbelangrijk: fietsers en voetgangers zullen ook tijdens de werken over de brug kunnen.”

Caroline: “De nieuwe fiets- en voetgangerszone op de brug wordt eerst afgewerkt. Wanneer dat in orde is, kunnen ze daar al op het nieuwe traject fietsen en wandelen.”

Hoelang duren de werken?

Caroline: “Er is een jaar voorzien. In eerste instantie zal de staat van de brugdekvoegen onderzocht worden. Op basis daarvan zal men kunnen inschatten of het een groot of een heel groot werk wordt. Maar het moest sowieso gebeuren.”

Wat met de parkeerhaven in de Nieuwstraat?

Caroline: “Parkeren zal inderdaad niet meer toegelaten zijn in de Nieuwstraat. We hebben de vroegere videotheek aangekocht, een studiebureau is nu bezig met de plannen en van zodra mogelijk gaat die tegen de vlakte en maakt plaats voor ruim 15 parkeerplaatsen. Te voet en met de fiets zul je ook door kunnen naar de parkeerhaven in de Marktstraat. Met een digitaal bord zal aangegeven worden of er nog parkeerplaatsen vrij is. Als je door de Nieuwstraat rijdt en je ziet dat er geen plaats is, kun je het blokje om maken en naar de Marktstraat rijden om te parkeren. Te voet sta je dan ook weer snel in de Nieuwstraat.”