Inwoners van Ingelmunster willen bijkomende fietsstraten

In Ingelmunster is het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak. Het gemeentebestuur organiseerde al twee participatiemomenten. In het najaar wordt het nieuwe plan voorgesteld.

Uit de inspraakmomenten blijkt dat er een groot draagvlak is bij de inwoners om bijkomende centrumstraten in te richten als fietsstraat. “Deze moeten het centrum veiliger en beter toegankelijk maken voor fietsers. De fietsstraten zullen op een uniforme manier worden gemarkeerd, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn voor alle weggebruikers”, aldus schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht. Voor de inrichting van deze fietsstraten zal de gemeente subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Sinds 16 augustus werkt de Vlaamse wegbeheerder aan een nieuwe, veilige fietsoversteek in de Izegemstraat, tussen de Spoorwegstraat en het station. De voetgangersoversteek tussen de Cultuurfabriek en het station (bij de verkeerslichten) krijgt een update en wordt veiliger ingericht voor rolstoelgebruikers en wandelaars.

“Ook de bushaltes ‘Garage’ en ‘Rozestraat’ krijgen een nieuwe inrichting zodat ze rolstoeltoegankelijk zijn. Zo werken we verder aan een veiliger centrum voor alle weggebruikers”, besluit de schepen van Mobiliteit.

trui.lambrecht@ingelmunster.be