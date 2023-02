Inwoners Pittem krijgen inspraak in gemeentelijk mobiliteitsplan: Stappers en trappers voorop

In het kader van het traject voor het opstellen van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan werd een participatiemoment gehouden voor de inwoners van Pittem. Aan vijf gesprekstafels konden de aanwezigen in gesprek gaan met elkaar over diverse thema’s rond mobiliteit in de gemeente.

In samenwerking met WVI is de gemeente al een hele tijd bezig met het uitwerken van een aangepast mobiliteitsplan, dat de verkeerssituatie binnen de gemeente in goede banen moet leiden en knelpunten moet oplossen. Het traject begon op 27 februari 2019 toen WVI startte met de verkenningsnota, in juni 2020 werd de uitwerkingsnota opgemaakt.

Deze fase werd recent afgerond en met dit participatiemoment werd nu gestart met de laatste fase: het opstellen van de beleidsnota. De resultaten van het participatiemoment worden meegenomen in de gesprekken met de gemeente en overheidsdiensten en zullen in een definitief plan gegoten worden dat in mei aan de bevolking zal voorgesteld worden.

Wat is al beslist ?

“Op basis van de diverse vooronderzoeken zijn al een aantal beslissingen genomen die tijdens de tafelgesprekken niet meer aan bod kwamen”, aldus burgemeester Denis Fraeyman.

“Allereerst is er het regionaal mobiliteitsplan. Pittem maakt deel uit van de vervoersregio Midwest, waarbinnen op regionaal niveau nagedacht wordt over mobiliteit en waarbij afspraken gemaakt worden tussen de verschillende gemeenten. Er werd beslist dat de bestaande buslijn 80 zal behouden blijven, maar dat lijn 73 zal vervangen worden door lijn 82, die helaas niet meer langs Lichtervelde zal rijden. Dit zou in de toekomst opgelost kunnen worden via zogenaamd flexvervoer met taxi’s of busjes.”

“Vanaf 2024 zou er ook doelgroepenvervoer ingelegd worden voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. We kunnen ook al meegeven dat er voorlopig geen werk zal gemaakt worden van de verdere elektrificatie van het verkeer. We zijn wel opgenomen in de plannen van Total Energies, dat door de overheid is aangesteld om dit op te volgen. Ook wat de zonale tonnagebeperkingen en routes voor plaatselijk vrachtverkeer betreft zijn al een aantal knopen doorgehakt.”

STOP-principe

Bij de opmaak van het mobiliteitsplan zal het STOP-principe gehanteerd worden. Dat betekent dat bij het uitwerken van maatregelen in orde van belangrijkheid zal gekeken worden naar Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers), Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens.

“We zouden van de Kerk-, Verbiest- en Muylestraat een fietsstraat willen maken”

Tijdens de tafelgesprekken werden de 55 inwoners verdeeld over vijf tafels met telkens een moderator. Aan de tafels werden een aantal cases voorgelegd en werden de circulatie in het centrum van de beide dorpskernen, de inrichting van de Pittemse Markt, het snelheidsbeleid in de dorpskernen met aandacht voor snelheidsregimes en mogelijke maatregelen, de fietsinfrastructuur, het parkeren van vrachtwagens en ten slotte autodelen besproken. “De moderators verzamelden alle opmerkingen en op basis daarvan kunnen we nu aan de slag gaan.”

Knip Markt

Hoewel er nog veel moet bekeken worden, wou de burgemeester toch ook al een tip van de sluier lichten. “Er zijn plannen om een knip op de Markt te maken op het stuk tussen de Kauw- en Koffiestraat, we willen het tracé ook terugbrengen tot één rijstrook en willen gaan voor een groenere inrichting. Daarnaast zouden we van de Verbiest-, Kerk- en Muylestraat een fietsstraat willen maken. Verder staan er zeker snelheidsremmende maatregelen gepland in Egem en Pittem, maar dat idee moet eerst afgetoetst worden met de feedback van de participatieronde.”

(Jan Goossens)

Wie nog ideeën of vragen heeft kan terecht op 051 46 03 55 of milieudienst@pittem.be.