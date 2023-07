Inwoners Oostendse Vuurtorenwijk hekelen aanpassing buslijn: “Het is gewoonweg niet te doen”

Bewoners van de Vuurtorenwijk in Oostende ondertekenden op enkele dagen tijd al met ruim 1.100 mensen een petitie om de vroegere buslijn 9 en 4 terug te laten rijden zoals vroeger. Sinds 1 juli is er geen rechtstreekse verbinding meer tussen de wijk en Bredene, de gemeente vlak naast de deur. Voor veel oudere mensen, maar ook jongeren, was dit nochtans een handige verbinding om onder meer boodschappen te doen.

Op 1 juli heeft De Lijn een nieuw openbaar vervoerssysteem ingevoerd waardoor er wijzigingen zijn op verschillende buslijnen. Onder meer de buslijn vanuit Oostende richting Vuurtorenwijk en Bredene werd grondig aangepast en rijdt niet langer in één lus. De nieuwe reisweg levert heel wat problemen op voor oudere inwoners uit de wijk in Oostende die boodschappen willen doen net over de grens in buurgemeente Bredene.

Misnoegde bewoners

“Ze zijn hier alles aan het afnemen van de oudere mensen in de wijk. Alle banken zijn weg waardoor je geen geld meer kan afhalen in de wijk. Je wordt verwezen naar het bankkantoor in Bredene. Ook bijna alle winkels zijn verdwenen. Veel mensen moeten dus noodgedwongen met de bus richting Bredene om boodschappen te doen of om geld af te halen, maar daarvoor moeten ze nu afstappen, 500 meter stappen en een tweede bus nemen. Een ander alternatief is om eerst een bus te nemen richting het station in Oostende en daar over te stappen. Veel mensen die de bus nemen zijn minder mobiel, maar ze maken het hen nu enorm moeilijk. Ook werkmensen geraken niet meer op tijd op hun werk. Je moet zorgen voor de werkmensen, hen niet koeioneren”, klaagt Benedict Lusyne (66) aan.

Ook Simonne Allary is misnoegd. “Als ik een boodschappentas mee heb, kan ik toch geen twee bussen nemen en nog eens 500 meter stappen. Ik ben 82 jaar. Het is gewoonweg niet te doen.”

Petitie

Andere bewoners horen dat veel mensen nu thuis blijven of gewoonweg niet meer op hun werk geraken door de wijzigingen. Glenn Lambrecht ondernam daarom het initiatief om een petitie op te starten. Op enkele dagen tijd zijn er al 1.100 handtekeningen. “En dat terwijl veel oudere mensen in de wijk zelfs niet op sociale media zitten en het nog niet konden ondertekenen. Ik werk zelf voor De Lijn, maar ik vind het jammer dat de vervoerregioraad het aanbod zo veranderd heeft ten nadele van de bewoners. Ook de uren werden aangepast waardoor veel mensen na een bepaald uur gewoon niet meer naar huis kunnen terugkeren.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) sprak in het verleden al met de wijkbewoners van Raversijde en Zandvoorde die eerder al een petitie gestart waren tegen de wijzigingen van De Lijn. “Ik ben nog niet op de hoogte van de petitie. Het is daarom nog te vroeg om hierop te reageren, maar ik ben zeker bereid om net zoals de andere wijken te luisteren.”

In Bredene werden de wijzigingen eerder ook al aangeklaagd door enkele seniorenverenigingen die het jammer vonden dat Bredenaars omgekeerd ook niet meer rechtstreeks naar de Vuurtorenwijk konden reizen. Om hun vraag werd de reisweg van de nieuwe Lijn 2 al licht aangepast zodat mensen in Bredene zouden kunnen overstappen tussen de twee bussen, weliswaar met een afstand van een halve kilometer ertussen. (LB/foto LB)