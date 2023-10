Inwoners Europawijk lanceren petitie tegen knip in Felix D’Hoopstraat

Twee weken na de invoering van het nieuw mobiliteitsplan in Tielt blijven de gemoederen hoog oplopen. Vooral de omstreden knip aan het kruispunt Den Bek zorgt voor heel wat onmin bij omwonenden. Zij lanceerden een petitie die op heden al ruim duizend handtekeningen opleverde, in de hoop dat de stad de beslissing ongedaan maakt.

Het nieuwe mobiliteitsplan, dat op 16 september in voege trad, blijft over de tongen gaan in de Europastad. De inwoners maakten sindsdien kennis met meer zone dertig, een grote fietszone tot aan de Ringlaan en een aangepaste circulatie, net als twee knippen. Zo prijken er betonblokken aan het kruispunt van de Stedemolenstraat met de Deken Darraslaan én aan kruispunt Den Bek tussen de Felix D’Hoopstraat en Europalaan. Een groep inwoners uit de achterliggende Europawijk kan zich nog steeds niet in die knip vinden en lanceerden een petitie. “Laat ons beginnen met te zeggen dat we het hele mobiliteitsplan niet willen weggooien. Er zijn zeker goede stappen gezet, maar de knip aan Den Bek is voor ons een brug te ver. Sinds de invoering ben je makkelijk twintig minuten langer onderweg als je naar de andere kant wil raken, zeker op piekuren. Dit komt de mobiliteit absoluut niet ten goede. We horen van de stad dat we dan maar vaker de fiets moeten nemen, maar als je bijvoorbeeld boodschappen moet ophalen of minder mobiel bent is dat allemaal niet zo evident.”

Niet meer te voet

Mia Callewaert en Annie Sanders treden hem bij. “We durven te voet niet meer door de Vijverstraat. De voetpaden zijn er zeer smal en het verkeer is er enorm toegenomen”, zeggen ze. “Mijn echtgenoot neemt noodgedwongen een wandelstok in plaats van zijn rollator mee, want die kan hij er simpelweg niet gebruiken”, aldus Annie. Karin Verhamme merkt dat ook veel ouders nu in de knoei zitten. “Zeker als je weet dat buitenschoolse kinderopvang Tanneke in de Europalaan ligt en zowat alle scholen en de academies aan de andere kant van de knip. Zeker voor wie kleinere kinderen heeft en ze met de wagen brengt is dit een ramp. Heel wat inwoners van de wijk voelen zich letterlijk van de stad afgesneden. Ik hoor al dat sommigen liever in Deinze gaan winkelen omdat ze er vlugger staan.”

Ook Nathalie Soenens van broodjeszaak Junalicious, die vlakbij de knip ligt, voelt de gevolgen. “ Het overgrote deel van de klanten zijn voorbijgangers. Die komen van de Felix D’Hoopstraat en parkeren dan in de Beneluxlaan of Europalaan. Maar nu die twee straten dicht zijn, verdwijnt de parkeermogelijkheid. En dan rijden mensen gewoon doorrijden tot aan een volgende broodjeszaak.”

90 procent

Ook raadsleden Simon Bekaert (Vooruit), wiens advocatenkantoor vlakbij ligt, en Mia Callewaert (N-VA/Open VLD), wiens moeder in de wijk woont, dragen mee de petitie uit. “Al doen we dat uit eigen naam en niet met ons petje van raadslid op”, zeggen ze. “De petitie gaat al een goede twee weken rond. Zowat negentig procent van de inwoners van de Europawijk heeft ze getekend. We zien of horen zeer weinig voorstanders. Ook in de Driesstraat en wijken Witte Kave en Monteval zijn veel mensen tegen. We merken dat het zwaar verkeer toch nog de weg naar de Felix D’Hoopstraat vindt en dat inwoners er niet of veel later raken. Dit kan de bedoeling niet zijn.”

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) vraagt tijd om de situatie te laten wennen. “Ze is nu een paar weken in voege, maar we willen dit over een langere periode van vijf tot zes maand evalueren”, vertelt hij. “Pas dan kan je weten of zo’n knip effect heeft. We gaan een beslissing nemen op basis van objectieve metingen, niet van emoties. Ik benadruk dat dit een testfase is en dat moet je enkele zaken ook terdege kunnen testen. Er is altijd wat weerstand bij grote veranderingen. Volgens de één is er nu net minder verkeer, volgens de ander meer. De metingen zullen het op termijn uitwijzen.”