Inwoners en bezoekers Poperinge mogen zelf locaties voor laadpalen bepalen

De Vlaamse overheid is bezig aan een nieuw actieplan voor bijkomende laadpalen op het openbaar domein. TotalEnergies plaatst de komende twee jaar extra openbare laadpalen voor elektrische voertuigen in de Westhoek. De lokale behoefte in Poperinge wordt tegen 2025 geschat op 124 lokale laadpalen. Poperinge mag hierbij voorstellen doorgeven en vraagt ook de mening van de inwoners.

Elektrische wagens zijn aan een wereldwijde opmars bezig en ook in Vlaanderen duiken deze klimaatvriendelijke auto’s steeds meer op in het straatbeeld. Daardoor is er ook meer nood aan openbare laadpunten in de steden en gemeenten, zowel voor inwoners, pendelaars als bezoekers.

32 gunstige locaties

“We stelden een uitgebreide lijst met 32 gunstige locaties voor laadpalen op en jij kan aangeven welke van deze plaatsen interessant zijn voor jou. Je kan maximaal vijf locaties aanduiden waar je verwacht gebruik te maken van een openbare laadpaal”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

“Op het platform poperinge.be/laadpalen kan je tot 31 januari stemmen op de locaties die wij opstelden. Heb je nog een voorstel voor een bijkomende locatie? Dat kan je zeker ook doorgeven, maar hou wel rekening met volgende randvoorwaarden: we zoeken in de eerste plaats centrale locaties en drukbezochte plekken, waar de laadpalen het meest gebruikt zullen worden.”

“We beogen een goede spreiding van de laadpalen in het stadscentrum en de deelgemeenten; en we zoeken bij voorkeur haakse parkeerplaatsen of parkings (liever niet gewoon langs de straat dus), waar de plaatsing van een laadpaal een minimale impact heeft op de toegankelijkheid van het openbaar domein. Heb je nog een voorstel dat aan deze voorwaarden voldoet? Vul dat dan in op het formulier”, vult schepen Ben Desmyter (CD&V) aan.

Voorstellen aftoetsen

“Het is onze bedoeling op alle voorgestelde plaatsen uiteindelijk een oplaadpaal te voorzien. Op basis van jullie feedback stellen we een prioritering op: jij bepaalt dus mee welke plaatsen eerst aan de beurt komen.”

“Alle voorstellen moeten in een latere fase nog wel afgetoetst worden aan de beleidskaders van de Vlaamse overheid en nog gecontroleerd worden op technische haalbaarheid (bijvoorbeeld op geschiktheid van het elektriciteitsnetwerk). Momenteel staan in Poperinge al negen publieke laadpalen”, aldus de schepenen.

De 32 voorgestelde plaatsen kan je ontdekken op bouwmee.poperinge.be/laadpalen.

Wie mag stemmen?

Zowel inwoners als bezoekers van Poperinge mogen tot 31 januari online hun stem uitbrengen. Je moet dus niet in Poperinge wonen om je stem uit te brengen. Elke stem is evenveel waard: deze worden bij elkaar opgeteld om tot een finale score te komen. Je hebt geen profiel nodig om de website te raadplegen. Om je stem online uit te brengen dien je wel een profiel aan te maken op basis van een uniek e-mailadres.